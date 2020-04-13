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13.04.2020 17:14

В Саранске оштрафованный 120 раз водитель сбил пешехода и скрылся

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Саранске госавтоинспекция установила личность водителя, сбившего пешехода на "зебре" и скрывшегося с места ДТП. Им оказался злостный нарушитель правил дорожного движения, который только в прошлом и текущем году привлекался к ответственности 120 раз.

Фото: iStock
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Как сообщило в понедельник МВД по региону, ДТП произошло в Ленинском районе столицы Мордовии 10 апреля. В 13 часов 30 минут напротив дома №14 по улице Гагарина водитель при повороте направо не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на 46-летнего мужчину. Произошло это на регулируемом пешеходном переходе.

- Принятыми мерами розыска установлено, что водителем является 38-летний мужчина, он управлял автомашиной Mitsubishi L200 2.5. К административной ответственности в 2019-2020 годах за нарушения ПДД привлекался 120 раз, из них 110 раз - за превышение скорости, - пояснили в пресс-службе МВД по РМ.

На этот раз нарушителю придется ответить еще по трем статьям КоАП РФ: оставление места ДТП, неуплата административного штрафа и непредоставление преимущества пешеходам.

Пострадавший пешеход самостоятельно обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Сейчас мужчина находится дома, ему рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

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