В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк выявил несколько новых связанных с коронавирусом мошеннических схем похищения денег у россиян. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

"Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" - злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", - сказал Кузнецов.

Злоумышленники пользуются тем, что многие россияне сейчас работают удаленно. Например, регистрируют домены, содержащие название популярного сервиса видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии коронавируса зарегистрировано около 1,7 тысячи новых доменов.

Также мошенники пользуются тем, что сейчас можно платно сдать тест на коронавирусную инфекцию. Они сообщают россиянам по телефону о том, что те якобы контактировали с зараженным человеком и предлагают сдать анализ на дому, оплатив его онлайн. За услуги просят 5 тысяч рублей. По той же схеме предлагают купить дорогостоящие лекарства тем, у кого якобы уже выявлен коронавирус. Вместо лекарств жертвы получают пищевые добавки.

Преступные группировки действуют на территории республик Марий Эл и Чувашия, Московской и Ростовской областей. Их представителей задержали правоохранительные органы. В целом, как и раньше, кибермошенники используют методы социальной инженерии, заключил представитель Сбербанка.