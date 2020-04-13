В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

Ведомство Александра Бастрыкина напомнило, что недавно в Уголовный кодекс законодатели внесли две статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это статьи 207.1 и 207.2. Расследование преступлений по этим статьям законодателем отнесено к исключительной компетенции Следственного комитета России.

Сейчас сотрудники СК в разных регионах страны заняты выявлением таких фейковых сообщений и привлечение к ответственности их авторов.

Уже возбуждено несколько таких уголовных дел в Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, Тверской, Ленинградской областях, Республике Бурятия, Приморском крае. Проверки по подобным фактам идут в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье 207.1 в связи с размещением в социальных сетях ложной информации о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса и болеет половина медперсонала учреждения.

В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. Эта информация не соответствует действительности.

В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за распространения в социальных сетях фейковых материалов, в которых утверждалось, что якобы руководство республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова через окно покинуло здание больницы, которая была закрыта на карантин.

Еще одно уголовное дело возбуждено в Тверской области. Там так также сообщалась не соответствующая действительности информация про "огромную смертность" в городской клинической больнице Твери.

В СК не сообщили, есть ли в этих уголовных делах подозреваемые.