В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

Новости

Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 20:22
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 20:03
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 19:54
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 19:49
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 19:46
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 19:38
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 19:36
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 19:34
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 19:33
Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных 19:25
Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко 19:24
Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии 19:21
Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений 19:14
Чешская полиция оштрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок 19:00
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 19:24
Рубрика: Происшествия

В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина напомнило, что недавно в Уголовный кодекс законодатели внесли две статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это статьи 207.1 и 207.2. Расследование преступлений по этим статьям законодателем отнесено к исключительной компетенции Следственного комитета России.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сейчас сотрудники СК в разных регионах страны заняты выявлением таких фейковых сообщений и привлечение к ответственности их авторов.

В Твери возбуждено уголовное дело после публикации фейка о COVID-19
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело

Уже возбуждено несколько таких уголовных дел в Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, Тверской, Ленинградской областях, Республике Бурятия, Приморском крае. Проверки по подобным фактам идут в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье 207.1 в связи с размещением в социальных сетях ложной информации о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса и болеет половина медперсонала учреждения.

В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. Эта информация не соответствует действительности.

В Бурятии возбуждено дело о фейке про сотни заболевших COVID-19
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии

В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за распространения в социальных сетях фейковых материалов, в которых утверждалось, что якобы руководство республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова через окно покинуло здание больницы, которая была закрыта на карантин.

Еще одно уголовное дело возбуждено в Тверской области. Там так также сообщалась не соответствующая действительности информация про "огромную смертность" в городской клинической больнице Твери.

В СК не сообщили, есть ли в этих уголовных делах подозреваемые.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе