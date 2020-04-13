В Совфеде сочли избыточным ужесточение наказания за угрозы в сети

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает избыточным усиление уголовной ответственности за угрозы и клевету в интернете. За эту меры ранее высказался член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Предлагаемые изменения практически полностью дублируют действующие нормы Уголовного кодекса, юридически не проработаны, в связи с чем являются избыточными", - приводит слова сенатора "Интерфакс".

Клишас напомнил, что статья 119 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. "Способ донесения такой угрозы принципиальной роли не играет, тяжесть преступления не увеличивает и на квалификацию преступления не влияет. Угроза может быть выражена в любой форме: устно, письменно, электронными сообщениями, жестами, демонстрацией оружия", - пояснил сенатор.

Он также отметил, что предлагаемое Малькевичем наказание за угрозы в интернете (до 7 лет лишения свободы) в случае реализации инициативы оказалось бы выше, чем наказание за доведение до самоубийства (от 2 до 6 лет лишения свободы).

Что касается клеветы, то ответственность, прописанная в статье 128.1 Уголовного кодекса в шесть раз ниже того, что предлагают в ОПРФ. "Вызывает сомнения, что клевета, размещенная в сети интернет, в шесть раз опаснее клеветы в СМИ", - сказал Клишас.

Ранее СМИ сообщили, что Общественная палата РФ направила в Госдуму и Совет Федерации обращение с предложением ужесточить наказание за угрозы, оскорбления и травлю в интернете. По мнению главы комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества Андрея Малькевича, это актуальная проблема, для решения которой нужны "соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях". А именно - за угрозу убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается поднять наказание до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей.