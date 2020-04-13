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13.04.2020 08:20
Рубрика: В мире

В США от COVID-19 скончался известный миллиардер

Текст: Максим Макарычев

Стэнли Чера, известный нью-йоркский застройщик и спонсор республиканский партии, умер от осложнений, связанных COVID-19, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Карьера Черы в сфере недвижимости началась, когда он стал скупать торговые здания, в которых находилась сеть детских специализированных магазинов его семьи. В конечном итоге компания отказалась от своих розничных магазинов, чтобы сосредоточиться на недвижимости. В состав бизнес-империи Черы с миллиардным оборотом входят несколько знаковых нью-йоркских объектов, таких как The St. Regis New York и Cartier Mansion. Чера дружил с президентом Дональдом Трампом, который также сколотил состояние на сделках в сфере недвижимости, преимущественно в Нью-Йорке.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, с 2016 по 2019 год Чера направил в общей сложности 402 800 долларов США для пиар-компаний, занимающихся поддержкой деятельности Трампа на посту президента. Он также перечислял средства в фонд республиканцев и выделял средства на предвыборную кампанию Трампа.

Чера подписал соглашение в 2008 году с зятем Трампа и нынешним старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером, которая позволила ему приобрести долю бизнес-центра на Пятой авеню в Нью-Йорке, который принадлежал компании Кушнера. Этот небоскреб долгие годы считался проблемной собственностью и был продан одному из крупных американских ритейлеров в 2018 году.

Трамп назвал Черу на митинге в 2019 году в штате Мичиган "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире". "Он отличный парень, и он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о нем. The New York Post сообщила, что 24 марта 70-летний Чера был госпитализирован с симптомами коронавируса. Позже в одном из выступлений Трамп сказал, что у него есть друг, который мужественно борется с коронавирусом и впал в кому.

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