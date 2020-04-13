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13.04.2020 09:10
Рубрика: Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Текст: Юрий Когалов
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

"Если носить только маску, а все другое бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - вы точно заболеете", - подчеркнула она. Вуйнович также отметила, что нужно иметь запас масок, чтобы регулярно менять их. "Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции", - заявила представитель ВОЗ.

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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. В связи с этим Вуйнович советует соблюдать социальную дистанцию. По ее мнению, это лучше защитит от коронавируса, чем маска. "Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да", - отметила эксперт.

К тому же эти защитные средства уже сложно найти в аптеках, да и нужны они в первую очередь врачам. И государства стараются обеспечить их ими

Ранее о необходимости соблюдения правил ношения масок уже говорил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Говорил об этом и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

При этом власти подчеркивают необходимость соблюдения других мер профилактики. Руки надо мыть с мылом, по возможности не касаться лица, как можно реже выходить на улицу, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

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