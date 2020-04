Вячеслав Бутусов - об альбоме ChiaroScuro и жизни в самоизоляции

Эта премьера состоялась, можно сказать, не очень вовремя - 10 апреля, в разгар нашей жизни в самоизоляции. Репетировать новые композиции на сцене поэтому было нельзя и презентацию перенесли… Но все-таки ChiaroScuro вышел теперь как нельзя кстати! Потому что столько силы, красоты и ободряющих интонаций в первом инструментальном, фортепианном диске Вячеслава Бутусова, что и слушать его особенно захочется, может быть, именно в эти наши непростые дни. Каждая из 12 новых композиций посвящена мастерам эпохи Возрождения: Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, другим…

"Для меня открылся великий мир академической музыки, как будто я вошел в огромную пещеру с несметными богатствами, но могу взять только то, что способен унести, и это должна быть волшебная лампа… или волшебная флейта. С одной стороны, здесь больше строгих правил, с другой - истинная свобода воплощения музыкальных замыслов, - рассказал об альбоме, название которого переводится как "Светотень", сам Вячеслав Бутусов.

И ответил на вопросы обозревателя "РГ" не только о музыке.

История с распространением коронавируса - первая такая в ХХI веке. Является ли она для нас предупреждением, знаком или испытанием? Оказавшись в самоизоляции, многие из нас поняли, что нам скучно и тревожно наедине с собой - пусто на душе и нечем заняться...

Вячеслав Бутусов: Конечно, это и предупреждение, и знак, и испытание. Но все это - очередной призыв к покаянию, которое является могущественным способом исправить и спасти мир. Как сказал преподобный Силуан Афонский: "Если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле, ибо Царствие Божие внутри нас. Царствие Божие есть Дух Святой, а Дух Святой и на небе и на земле Тот же".

Чем в эти дни занимаетесь вы и ваши домашние - жена, дети?

Вячеслав Бутусов: Наша жизнь особенным образом не изменилась, в особенности моя - я затворник и домосед. Меньше стало суеты, связанной с обывательскими и потребительскими хлопотами. Больше стали общаться, беседовать на духовные темы, читать. Кроме того, сейчас идет Великий пост, и это придает происходящему еще больший смысл. Иногда полезно остановится и призадуматься: "Куда и зачем я иду?".

Сейчас я довольно многое читаю из святых писаний. Музыку слушаю соответствующую - хоровые духовные песнопения. И, конечно, академическую, как и все три последние года. Время от времени переключаюсь на классику рока, еще реже - на новинки. Кроме того у меня много параллельных проектов - книга, опера, пьесы для квартета…

Сейчас вас больше влечет к живописи или прозе (Бутусов рисует, также он автор нескольких художественных книг - прим. авт.)? И не удивляет, что писатели еще ничего не написали о той ситуации, в которой мир пребывает уже четыре месяца?

Вячеслав Бутусов: Все уже давно написано, только выводы человечество не торопится делать… Что касается меня, то сам я пишу перманентно: в какой-то момент у меня складывается общая картина, и тогда я легко привожу все к общему знаменателю.

Группа "Орден Славы", кажется, сейчас взяла разгон, музыканты в отличной концертной форме. На каком этапе творческой и студийной работы вас застала пандемия?

Вячеслав Бутусов: Мы готовим новую программу на основе альбома "Аллилуия" в сотрудничестве с компанией "Сила Света". Они разработали для нас потрясающую сценографию, о которой я давно мечтал. Кроме того, 10 апреля мы выпустили альбом современной академической музыки "КьяроСкуро" с 12-ю фортепианными пьесами, которые записала прекрасная пианистка Екатерина Мечетина.

Заканчиваем делать мультипликационное видео на песню "Идиот" (как раз из нового альбома "Аллилуия", - прим. ред.). И периодически поддерживаем самоизолировавшихся сознательных граждан музыкальными короткометражками - различными песнями, которые диктуют обстоятельства. Технически это возможно делать и из дома. Но есть у нас и давнее желание - исполнить военные песни. И возможно мы успеем что-то подготовить ко Дню Победы.

Пока же вы сыграли онлайн-концерт, составленный в основном из песен "Наутилуса Помпилиуса" и ваших сольных проектов. При этом, первой исполнили не самую известную песню "Элизобарра Т.О.Р.Р." Выбрали ее из-за строчек "Уроды идут, их упоры заточены насмерть… И все же напрасно уроды шагают ко мне"? Решили ободрить зрителей посылом, что и эту беду преодолеем?

Вячеслав Бутусов: Хотелось настроить людей на отрезвляющий лад. Более того - пробудить сознание, чтобы нам все увиделось в спасительном свете, а не в разрушительном. Прежде всего, было желание подбодрить людей, воодушевить, поддержать чем-то. Мы это можем сделать музыкальным образом.

Как мы еще выбирали, что сыграть? У нас есть канонические служебные песни, без которых не проходит ни один концерт. Но не менее важно было представить слушателям и новый материал.

Какие книги вы сейчас читаете?

Вячеслав Бутусов: Читаю Евангелия, Деяния Святых Апостолов, - достойное чтение на время Великого Поста. Ну и молитвы.

Можете ли посоветовать три литературных произведения, три фильма и три музыкальных альбома, которые помогут нам пережить пору самоизоляции, максимально используя ее себе на благо и в радость?

Вячеслав Бутусов: Если брать художественную литературу, то могу вспомнить "Гадкие лебеди" Стругацких, "Конец вечности" Айзека Азимова и "Мы" Евгения Замятина.

Кино - "Судьба человека", "Два Федора" и "Форрест Гамп".

А музыку выбрал бы такую: И.С.Бах - "Вариации Гольдберга", Pink Floyd - альбом Wish You Were Here и Physical Graffiti группы Led Zeppelin.