Видео: Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

Президент России Владимир Путин из своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве проводит по видеосвязи совещание по развитию в стране ситуации с коронавирусом.

В рамках совещания обсуждается санитарно-эпидемиологическая ситуация в России в связи с борьбой с новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по общероссийской ситуации с докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова, по ситуации в Москве - мэр столицы Сергей Собянин.

"Разумеется, будут и слова президента, состоится также обмен мнениями, "сверка часов" в целом о том, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом", - уточнил представитель Кремля.

Видео: RT