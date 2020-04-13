Видеоуроки для школьников 9-х и 11-х классов покажут по ТВ

Минпросвещения РФ готовит видеоуроки для школьников 9-х и 11-х классов, в ближайшие время их покажут в эфире одного из телеканалов практически по всей стране. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Глушко в ходе селекторного совещания "Единой России" по организации дистанционного обучения в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется ученикам выпускных классов.

"Сегодня начато производство соответствующих учебных фильмов, видеоуроков, которые будут запущены в ближайшие 2-3 дня на одном из телевизионных каналов, которые покрывать будут практически всю территорию страны через спутниковое телевидение", - сказал он.

Замминистра добавил, что учебные фильмы передадут телеканалам в регионах, чтобы они тоже смогли показать их в эфире.