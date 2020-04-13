Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных

"Мы приняли решение вновь ввести запрет на выход из дома в выходные. Запрет будет действовать с 00:00 18 апреля до 00:00 20 апреля", - цитируют Эрдогана местные СМИ. По словам президента, если понадобится, комендантский час будет действовать не только в ближайшие выходные, но и последующие.
Это объявление было сделано заранее, чтобы не повторилась ситуация, которая возникла в минувшую пятницу. Из-за того, что МВД Турции поздно вечером объявило о запрете покидать свои дома в субботу и воскресенье, в продуктовых магазинах возникли большие очереди. Это увеличило риск заражения коронавирусом. Данное решение было подвергнуто критике со стороны оппозиции.
Заседание правительства, как отмечает агентство Анадолу, прошло в формате видеоконференции, Эрдоган подключился к нему из резиденции "Хубер" в стамбульском районе Тарабья.
Согласно последним данным, в Турции зарегистрировано около 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,1 тысячи человек скончались.