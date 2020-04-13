Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных

Власти Турции приняли решение о введении 48-часовго комендантского часа. Он будет действовать каждую субботу и воскресенье до тех пор, пока эпидемия коронавируса не будет преодолена. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания правительства.

"Мы приняли решение вновь ввести запрет на выход из дома в выходные. Запрет будет действовать с 00:00 18 апреля до 00:00 20 апреля", - цитируют Эрдогана местные СМИ. По словам президента, если понадобится, комендантский час будет действовать не только в ближайшие выходные, но и последующие.

Это объявление было сделано заранее, чтобы не повторилась ситуация, которая возникла в минувшую пятницу. Из-за того, что МВД Турции поздно вечером объявило о запрете покидать свои дома в субботу и воскресенье, в продуктовых магазинах возникли большие очереди. Это увеличило риск заражения коронавирусом. Данное решение было подвергнуто критике со стороны оппозиции.

Заседание правительства, как отмечает агентство Анадолу, прошло в формате видеоконференции, Эрдоган подключился к нему из резиденции "Хубер" в стамбульском районе Тарабья.

Согласно последним данным, в Турции зарегистрировано около 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,1 тысячи человек скончались.