Во Франции карантин продлили на месяц

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил ограничительные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, до 11 мая.

Об этом глава Пятой республики объявил в телевизионном обращении к нации в 20:02 (21:02 мск) сразу после традиционных аплодисментов, которыми французы с балконов и из распахнутых окон каждый вечер благодарят медицинских работников.

По словам президента, хотя ситуация остается сложной, "предпринятые меры по борьбе с эпидемией приносят результаты, и распространение нового коронавируса во Франции замедлилось".

При этом он подчеркнул, что "надо продолжать усилия и следовать введенным правилам". Эммануэль Макрон заявил, что, начиная с 11 мая, станут открываться детские сады, школы, а это значит, что 12 миллионов учащихся смогут снова сеть за парты.

Что касается высших учебных заведений, то они начнут функционировать в первых числах июня.

Вместе с тем французский президент сообщил, что снятие карантинных мер будет происходить поэтапно, а это значит, что рестораны, кафе, гостиницы, театры останутся закрытыми и после 11 мая вплоть до особого распоряжения. Все крупные мероприятия, такие как музыкальные фестивали, не будут проводиться минимум до середины июля.

Эмманюэль Макрон также сказал, что границы Франции останутся закрытыми для всех "неевропейских стран".