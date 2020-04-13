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13.04.2020 23:17
Рубрика: Общество

ВОЗ не исключила второй волны эпидемии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Окончательно остановить распространение COVID-19 в мире может только появление и широкое использование безопасной и эффективной вакцины, - такую точку зрения высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Гебрейесус сегодня на брифинге.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи", - заявил глава ВОЗ. Накануне ВОЗ обновила перечень перспективных кандидатов в вакцины, работа над которыми идет во многих странах. В список ВОЗ были включены и две российских разработки. По мнению экспертов, для проведения клинических исследований вакцины необходим достаточно продолжительный срок, поэтому первая вакцина появится в лучшем случае через год-полтора, хотя некоторые оптимистично настроенные эксперты называли более ранние сроки - вплоть до конца 2020 года.

Тедрос Гебрейесус также высказал опасения по поводу возможной повторной активации нового коронавируса в условиях глобализации. Это может вызвать новую волну пандемии COVID-19, отметил глава ВОЗ.

По последним данным ВОЗ, новый коронавирус распространяется быстрее свиного гриппа H1N1, вызвавшего эпидемию в 2009 году, и смертность от него примерно в 10 раз выше. При этом спад заболеваемости после пика происходит по сравнению с гриппом медленнее. Поэтому ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения крайне осторожно и постепенно, чтобы не допустить эскалации заболеваемости.

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