ВОЗ подтвердила достоверность статистики по COVID-19 в Беларуси

По-прежнему у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, констатируют медики, хотя 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Скончалось в стране 26 пациентов с выявленной инфекцией, уточняет Минздрав.

Выступая накануне по национальному телеканалу, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, ссылаясь на заключение миссии ВОЗ, которая с 8 по 11 апреля работала в РБ, подтвердила, что статистика по пандемии в Беларуси абсолютно достоверная и правдивая. Представителям миссии предоставили информацию по каждому человеку, который заболел, контакты первого и второго уровней.

По словам спикера, независимые эксперты отметили и работу экономики страны, обратив внимание, что ряд предприятий республики уже перепрофилировались и выпускают средства индивидуальной защиты.

"Эксперты посетили учреждения здравоохранения и увидели, что работа выстроена четко и системно. Все, что сегодня делается, абсолютно правильно, четко выверено", - считает Кочанова.

"От граждан страны ничего не скрывается. Представители Всемирной организации здравоохранения подчеркнули это, когда посещали медицинские учреждения", - резюмировала парламентарий, уточнив, что зарубежные специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.