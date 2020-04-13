Микробиологи рассказали о воздействии серебра на бактерии

Ученые Арканзасского университета исследовали, как ионы серебра воздействуют на бактерии.

Об обеззараживающем действии серебра известно было еще средневековым алхимикам. И не зря в знатных семьях использовалась посуда из столового серебра. Позднее антибактериальное свойство серебра было подтверждено и наукой, которая доказала это с помощью сравнительных опытов. Однако как именно происходит взаимодействие частиц серебра и живых бактерий, удалось понять только сейчас с помощью нанотехнологий.

Американские ученые применили метод фотоактивированной локализационной микроскопии , позволивший им отследить одиночные частицы ионов серебра при воздействии их на белки кишечных палочек Escherichia coli. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Вместо ожидаемой картины того, что ионы серебра будут замедлять активность бактерий, исследователи увидели, наоборот, что серебро ускорило диффузионную динамику белков.

По словам руководителя исследования, доцента физики Йон Вана, ионы серебра воздействуют непосредственно на ДНК, разделяя парные нити и тем самым ослабляя связи между белком и ДНК и разрушая их. Таким образом ученые приходят к выводу, что на основе наночастиц серебра можно будет создавать новые эффективные антибиотики для борьбы с так называемыми "супербагами" - бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам.