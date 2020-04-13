Врачи дали советы страдающим от проблем с кишечником в период COVID-19

Специалисты Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) представили новое руководство для медиков и пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) в период распространения коронавируса.

Как пояснили эксперты AGA, в связи с пандемией COVID-19 и сложной ситуацией в области здравоохранения во всем мире многие люди с ВЗК обеспокоены возможным развитием осложнений на фоне заражения инфекцией.

Согласно рекомендациям американских гастроэнтерологов, во время пандемии пациенты с ВЗК должны продолжать назначенную им ранее терапию.

- Но если у человека с ВЗК появились признаки коронавирусной инфекции (лихорадка, респираторные или пищеварительные симптомы и так далее), то рекомендуется прекратить биологическую терапию, а также использование тиопуринов, метотрексата, тофацитиниба. Возобновить терапию можно после полного снятия симптомов COVID-19. В любом случае решение о прекращении лечения должен принимать лечащий врач, - отметили в Американской гастроэнтерологической ассоциации.

Специалисты добавили, что "наличие воспалительных заболеваний кишечника, по-видимому, не увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией".