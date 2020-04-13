Врачи спасают от COVID-19 с помощью плазмы и ищут доноров

Выздоровевших после заражения новым коронавирусом становится все больше - по официальным данным, в стране их уже более 1300. Эти люди, как и многие переболевшие без прохождения теста, а потому не попавшие в отчетность, могут стать настоящими спасителями для тех, у кого COVID протекает особенно тяжело.

В московских COVID-центрах - в НИИ скорой помощи им. Склифософского и 52-й больнице - тяжелым больным начали переливать плазму от доноров, справившихся с коронавирусом. "Известно, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию. Но нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности. С особенностями коронавируса и иммунного ответа на него мы пока знакомы мало, что требует большой осторожности при попытках вмешаться в процесс. Очень важно понять, при каких условиях реконвалесцентная плазма даст наибольший эффект", - пояснил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады столичной ГКБ №52 Андрей Буланов.

Использование плазмы выздоровевших пациентов - это, по большому счету, не новость. Метод применялся еще в прошлом веке.

Его использовали в 2014 году, когда боролись с лихорадкой Эбола, опробовали и сейчас, с COVID-19 сначала в Китае, а потом в Германии и США.

В России плазму пациентов, перенесших COVID-19, впервые стали использовать лишь несколько дней назад в НИИ скорой помощи им. Н.И. Склифосовского. Возможно, потому, что в Склифе - одна из самых мощных в столице станций переливания крови, тут все четко организовано и есть свой надежный "пул" доноров.

"Мы впервые заготовили плазму от доноров, выздоровевших от COVID-19. Это обычная процедура - плазмаферез, - рассказал об экспериментальном методе завотделением трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ Склифосовского Александр Костин. - Люди, перенесшие эту респираторную инфекцию, получили от нее иммунитет. Плазма, взятая у них, в отличие от обычных доноров содержит очень высокий титр антител против данного вируса". Сейчас такая плазма - единственный источник антител и в условиях, когда нет эффективных лекарств против нового коронавируса, ее введение дает шанс на спасение в тяжелых случаях.

"Об окончательной эффективности метода пока судить рано, мы, по сути, проводим пилотное исследование, - отметил Александр Костин. - Но потенциально это очень перспективный по эффективности способ лечения пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии". Доктор записал видеообращение к потенциальным донорам: "Сейчас будет все больше и больше людей, выздоровевших от COVID-19. Очень важно, чтобы они откликнулись на нашу просьбу об обследовании и подключились к сдаче плазмы. Надеюсь, что люди не будут отказываться от нашей просьбы, от нашего призыва. Люди, которые выздоровели и получили иммунитет, - слава вашему здоровью. Пожалуйста, поделитесь им с другими, чтобы они тоже могли выкарабкаться".

"РГ" связалась с одним из доноров, который постоянно сотрудничает со Склифом. Дмитрий Демин приезжает сюда сдавать кровь и плазму уже много лет. "Мне звонят, спрашивают, планирую ли прийти на очередную донацию, - рассказал "РГ" Дмитрий Демин. - Кстати, последний раз я сдавал кровь всего два дня назад - просто срок подошел. Конечно, я готов давать плазму и для лечения больных с COVID-19. Тем более что, скорее всего, я буду подходящим донором. Дело в том, что тяжелый грипп, которым я переболел где-то полтора месяца назад, уж очень смахивает по симптомам на коронавирус. Была высокая температура, за 39 градусов, были странные изменения вкуса, сейчас многие об этом упоминают. Я быстро выздоровел, поэтому точно знать, был ли это на самом деле COVID, не могу. С нетерпением жду, когда появится тест на антитела, и я точно узнаю, чем я переболел. Вообще анализ на всевозможные инфекции донорам делается каждый раз перед очередной сдачей крови. И если меня уже проверили на COVID и позвонят и сообщат - ты переболел, можешь прийти и дать плазму для других, конечно, я это сделаю".