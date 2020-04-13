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13.04.2020 10:30
Рубрика: Спорт

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин продолжит карьеру в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Соколов / РИА Новости Фото: Григорий Соколов / РИА Новости
Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА и сборной России по хоккею Илья Сорокин принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

О предстоящем отъезде талантливого российского вратаря в НХЛ сообщил ТАСС его агент Шуми Бабаев. Контракт голкипера с ЦСКА истекает в конце апреля нынешнего года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В 2014 году на драфте новичков НХЛ Сорокин был выбран под общим номером 78 клубом "Нью-Йорк Айлендерс". Генеральный менеджер "островитян" Лу Ламорелло неоднократно заявлял, что хотел бы видеть российского вратаря в команде в следующем сезоне.

Еще одним примером для Сорокина наверняка послужил переезд в НХЛ Игоря Шестеркина, который в нынешнем сезоне более чем успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира за другой клуб из Нью-Йорка - "Рейнджерс".

У "Айлендерс" есть проблемы во вратарской линии. Туда прошлым летом перешел россиянин Семен Варламов, однако он проявил себя не самым лучшим образом, выиграв всего 19 матчей из 45.

Сорокин - олимпийский чемпион 2018 года, три раза он в составе сборной России выигрывал бронзу чемпионатов мира.

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