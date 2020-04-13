Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19

Бригада кубинских врачей прибыла в итальянский регион Пьемонт на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в заявлении посола Кубы в Италии Хосе Родригеса Руиса.

"Вторая бригада кубинских врачей отправилась в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. Медперсонал прибудет в понедельник в аэропорт города Турина", - написал дипломат, отметив, что Куба направила своих врачей после просьбы со стороны главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио. "Такое решение местных властей связано с положительным опытом работы кубинских специалистов во временном госпитале Крема, в Ломбардии, где они находятся с 22 марта", - отметил Родригес Руис. В Пьемонте кубинские медики подключатся к работе итальянских врачей в столице региона - городе Турине. Всего на помощь отправлены 21 врач и 16 медсестер.

"Несмотря на то, что Куба сражается с пандемией и на своей территории, мы считаем необходимым внести посильный вклад в международное сотрудничество и совместные усилия по скорейшему преодолению этого испытания", - подчеркнул кубинский посол. Он также добавил, что кубинские специалисты будут оставаться в Турине столько, сколько это посчитают необходимым местные власти.

"Мы помогаем тем, чем можем и тем, что у нас есть. В этом и есть суть международной солидарности", - резюмировал глава дипмиссии. Всего же на сегодняшний день только на помощь в борьбе с распространением коронавируса Куба направила свой медперсонал в 19 стран мира.