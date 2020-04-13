Выше неба. Режиссер Оксана Карас. Сценарий Екатерины Мавроматис. Продюсеры Рубен Дишдишян, Николая Ларионов, Анастасия Казанкова.

Как мы видели на фестивале, в нашем кино теперь часто имитируют чеховскую атмосферу: прекрасная праздность, тихие воды пруда под террасой, прозрачные кроны деревьев, как бы необязательные реплики расслабленных персонажей… Ностальгируют по гениальному девизу чеховского искусства: "люди пьют чай, а в это время…".Только на этом "Дубль дв@" как минимум три картины напоминали о Чехове - впрямую ("Конец сезона") или косвенно ("Воскресенье", "Выше неба").

"Выше неба" Оксаны Карас - драма отношений в семье, давшей трещину. Первое, что в ней покоряет, - работа оператора Сергея Мачильского, его поэтическая камера одинаково нежно касается и сияющей на солнце листвы и женской плоти, которой в картине много. Вместо барской усадьбы - старомодный подмосковный санаторий, вместо философствующих интеллигентов - семья известного режиссера-аниматора: жена и дочка, которая больна пороком сердца и живет под неусыпным контролем бдительной матери. Идет необязательный девичий треп на пленэре - и здесь новая волна "женского кино" являет себя со всей ранее недоступной экранам откровенностью. Люди пьют колу, а в это время… Проявляются тайные семейные проблемы: супруги давно охладели друг к другу, жену воодушевляет только идея охраны семейного очага, а муж смотрит на хорошенькую подругу дочки. В реке обнаруживается труп, а в лесу - юноша-парапланерист с мрачной тайной…

Не буду спойлерить, хотя в этой картине важнее не то, что происходит, а то, - как. Там есть даже криминальная подкладка, которая заставит поволноваться за героев. Оксана Карас делает свой фильм и отважно, предлагая непривычную (и, в общем, иногда необязательную) меру интима, и старомодно - совсем не обращая внимания на возрастные несовпадения, как в фильмах 50-х, отчего девочек-подростков пубертатного периода играют вполне сформировавшиеся актрисы.

Впрочем, опыт старого кино и особенно театра доказал плодотворность и такого метода: искусство всегда полно условностей, и юношу Гамлета редко играет актер моложе сорока.

Картина чувственна и, что называется, атмосферна - ее смотришь, как музыку слушаешь. Такое кино нечастый гость на наших экранах, и режиссер Оксана Карас, не так давно стартовавшая именно на фестивале "Дубль дв@", полюбилась зрителям именно потому, что пишет свои акварельные картины тонкой кистью, и ее почерк не похож ни на какой другой.