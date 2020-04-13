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13.04.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек. На первом месте по количеству заболевших по-прежнему столица - 1355 человек добавилось к ранее заболевшим.
Фото: РИА Новости
Какие новости принесла пандемия за последние три дня

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 1355

2. Московская область 495

3. Санкт-Петербург 121

4. Тверская область 44

5. Краснодарский край 41

6. Нижегородская область 30

7. Ростовская область 26

8. Красноярский край 25

9. Республика Башкортостан 23

10. Оренбургская область 20

11. Рязанская область 18

12. Пензенская область 17

13. Ленинградская область 16

14. Республика Мордовия 16

15. Ульяновская область 16

16. Курская область 15

17. Кабардино-Балкарская Республика 15

18. Чувашская Республика 15

19. Кировская область 15

20. Тюменская область 14

21. Хабаровский край 14

22. Владимирская область 13

23. Ставропольский край 12

24. Воронежская область 11

25. Тульская область 11

26. Республика Татарстан 11

27. Калужская область 10

28. Республика Марий Эл 10

29. Новгородская область 8

30. Новосибирская область 8

31. Архангельская область 7

32. Свердловская область 7

33. Иркутская область 7

34. Ивановская область 6

35. Липецкая область 6

36. Волгоградская область 6

37. Забайкальский край 6

38. Орловская область 5

39. Псковская область 5

40. Республика Ингушетия 5

41. Самарская область 5

42. Смоленская область 4

43. Калининградская область 4

44. Ямало-Ненецкий АО 4

45. Республика Бурятия 4

46. Томская область 4

47. Приморский край 4

48. Челябинская область 3

49. Республика Саха (Якутия) 3

50. Карачаево-Черкесская Республика 2

51. Чеченская Республика 2

52. Саратовская область 2

53. Алтайский край 2

54. Кемеровская область 2

55. Брянская область 1

56. Республика Карелия 1

57. Вологодская область 1

58. Астраханская область 1

59. Омская область 1

60. Магаданская область 1

61. Еврейская АО 1

62. Республика Крым 1

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах.

За сутки выписаны выздоровевших 179 человек:

Москва - 150

Нижегородская область -6

Санкт-Петербург - 4

Тульская область - 4

Краснодарский край -3

Иркутская область -3

Республика Бурятия - 2

Саратовская область -2

Сахалинская область -2

Ростовская область -1

Челябинская область -1

Тюменская область -1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 470.

Умерли 18 пациентов:

Москва - 10

Нижегородская область - 3

Чеченская республика - 2

Московская область - 1

Мурманская область - 1

Республика Северная Осетия -1.

За весь период по России умерло 148 человек.

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