Жители Швеции рассказали, что думают о мягком подходе властей к пандемии

На данный момент в Швеции количество зараженных коронавирусом достигло 10 483 человек, а число смертей составило 899. Однако власти отказываются вводить жесткие меры. В правительстве уверены: рекомендаций вполне достаточно, а дальше народ сам будет решать, следовать им или нет.

"РГ" побеседовала с жителями Швеции, чтобы узнать, что они думают о таком подходе.

Леонард Аукеа, аналитик данных, город Гётеборг:

Не смогу сказать, что пандемия сильно изменила мою жизнь, но она стала что называется "изолированнее". Как и многие другие, я работаю из дома, могу больше времени посвящать ремонту, очень редко бываю на улице и больше не хожу в спортзал. Но я по-прежнему покупаю продукты в местном магазинчике, хожу за стройматериалами и не могу сказать, что жизнь вокруг остановилась. Люди реже ходят в рестораны и кафе, но все так же встречаются со своими друзьями и выходят на пробежку. Улицы не переполнены, но и не напоминают вымерший город. Масок на ком-то я не видел, продавцы в магазинах "защищаются" от клиентов пластиковыми стеклами на кассах, в некоторых местах появились стойки с антисептиками.

Многие школы и университеты перешли на дистанционное обучение, открытыми остаются лишь средние школы и детские сады. Правда, недавно я в новостях видел одного школьного директора, который возмущался, что родители перестали водить своих детей на занятия. Наверное, боятся. Но мой сын по-прежнему ходит в детский сад. Правда, сейчас он немного простудился, но когда поправится, то сможет вернуться обратно, никакого медицинского обследования для этого не нужно. Я сам должен проследить, чтобы в течение двух дней после выздоровления он чувствовал себя хорошо. Я не эксперт в этом вопросе, но как по мне - тех мер, что предпринимает наше правительство сейчас, вполне достаточно. За границей почему-то многие думают, что шведские власти не проявляют никакую инициативу. Проявляют. Просто в нашей стране другая культура. На шведов не нужно давить. Если правительство рекомендует не выходить на улицу и оставаться дома, то люди послушаются. Нам больше подходит форма рекомендаций, не надо вводить законы, штрафы и прочие наказания. Они только вызовут негативную реакцию, люди подумают, что правительство посягает на их права. Я не спорю, нам нужны ограничения, но не в такой жесткой форме, как в других странах. Но вообще, многие в Швеции думают, что рано или поздно коронавирусом заболеют все, и бежать от него смысла нет. Главное - это начать контролировать скорость его распространения, чтобы не допустить того, о чем говорит правительство - перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса. Тем более что, насколько я вижу, большинство страдает именно экономически от этого кризиса, нежели в плане здоровья. И волнуются все больше за это.

Эвонн Хультквист, представитель службы по работе с клиентами, город Кальмар:

Несмотря на пандемию, люди живут нормально и продолжают стараться брать от жизни все. Главное правило: если у вас нет признаков недомогания, то вы можете работать и планировать свою жизнь так, как делали это раньше. Но ответственность лежит на вас. Перед тем, как сделать что-то, каждый должен дважды подумать о последствиях и безопасности. Я бы не сказала, что у нас в городке пустые улицы (хотя все зависит от места, в Стокгольме и других крупных городах ситуация немного иная). Люди по-прежнему гуляют, при чем без масок, но все же не забывают про дистанцию и гигиену. Многие теперь ходят на прогулку в парк или в лес, где нет людей. Из-за того, что в одном месте не должно быть более 50 человек, в ресторан можно пойти только если до этого вы забронировали столик: так руководству легче контролировать количество посетителей. При этом нам постоянно рекомендуют брать еду с навынос. Мои родители как обычно ходят на работу, так как оба они чувствуют себя хорошо и пока не находятся в группе риска. А вот мои дедушка и бабушка, которым по 80-85 лет, сидят дома, и мы не навещаем их, хотя мой отец привозит им еду. Мы общаемся с ними через Facebook и по телефону.

Шведское правительство верит, что народ сам способен принять правильные решения. При этом не нужно привлекать военных или полицию, которые штрафовали бы нас за каждый выход на улицу. Власти рекомендуют нам оставаться дома, в частности недавно нас попросили отказаться от поездок по стране на Пасху. Но при этом компаниям советуют продолжать работать. Потому что паника, и мы все это в Швеции понимаем, плохо отразится на экономике. Кризис рано или поздно пройдет, а жизнь продолжится, и мы должны сделать все, чтобы она была не похожа на катастрофу. Да, возможно, мы наивны. Но ученые говорят, что единственный способ заработать иммунитет к болезни - это открыться ей. Поэтому я думаю, что нужны лишь те жесткие меры, которые касались бы защиты наиболее уязвимой группы населения, то есть пожилых.

Единственное, что действительно вызывает тревогу, так это то, что нам уже не хватает медперсонала. У меня есть знакомые медсестры, они большие профессионалы и привыкли работать в условиях нехватки рабочих рук. Но они все равно очень страдают из-за того, что слишком мало защитных материалов, им приходится защищаться даже дождевиками. Это при том, что многие частные компании подключились к производству масок.