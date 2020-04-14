Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

Валерий Александрович, когда же, на ваш взгляд, в России закончится эпидемия COVID-19?
Валерий Черешнев: Сколько длилась эпидемия в Китае? С декабря по апрель - 4,5 месяца. У нас началась в марте. Значит, можно предположить, закончится в середине июля. При условии, что удастся локализовать источники инфекции, как в Китае.
А что у нас происходит? Машины ездят, люди ходят - многие общаются в парках, скверах. Что мы делаем! Всем ведь уже известно о бессимптомных случаях течения COVID-19. Это значит, что люди могут и не догадываться, что они переносчики инфекции. А ведь у многих есть пожилые родственники. Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску заражения.
Не трясите организм!
Значит, самое время тренировать иммунитет. Может быть, есть известный вам экспресс-метод?
Валерий Черешнев: Такого метода нет. Быстро повысить уровень иммунной защиты не удастся.
Ведь что такое иммунитет? Это способность организма защищаться от всего чужеродного и опасного - веществ и клеток. Я скажу так: это постоянный процесс, постоянное создание здорового образа жизни. Только образом жизни мы подготавливаем встречу с любым патогеном.
Нормальное питание, спортивные занятия по принципу необходимого и достаточного, свежий воздух, полноценный сон - главный лекарь, как можно меньше стресса. И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню - минимум контактов. Будете соблюдать эти правила - и благодарный ответ иммунной системы не заставит себя ждать.
А вот рассчитывать на волшебное действие адаптогенов или спасительную дозу иммуномодулятора не стоит.
Почему?
Валерий Черешнев: Иммуномодуляторы - это иммунокорректоры нарушенной иммунной системы. Их назначают на основании сделанной в лаборатории иммунограммы (комплексный анализ состояния иммунной системы).
И если врач определил наличие нарушений функций иммунитета, то тогда использование иммунокорректоров оправдано. А если такой диагностики нет, то возникает вопрос: зачем их принимать? Как витамины? Зачем перевозбуждать иммунную систему, которая и так болезненно откликается на все загрязнения, поступающие в организм.
Надо помнить: за реакцией перевозбуждения обязательно последует реакция истощения. А истощение - это и есть вторичный иммунодефицит: если в эту пору на организм подействует что-то провоцирующее, то иммунная система может не справиться с защитой и человек заболеет. Чем страдают лыжники после выматывающих гонок? Простудой, гриппом, ОРЗ. Потому что иммунная система, мощно мобилизовавшись на время соревнований, затем снизила свои функции. Опытные тренеры и спортсмены знают: после серьезных соревнований - никаких сквозняков, никаких дополнительных стрессов.
Лимоны, БЦЖ, голод
А есть ли продукты, укрепляющие иммунитет? Лимоны вот сейчас активно раскупают, имбирь подорожал…
Валерий Черешнев: Это все адаптогены: женьшень, пантокрин, имбирь - стимуляторы иммунной системы. Но важно понимать вот что: если принимать их на регулярной основе и в обычных дозах, то вы хорошо поддержите функционирование иммунной системы.
А если это сделать ударно - в короткий промежуток времени и в больших дозах, то вновь добьетесь того, о чем я уже сказал: возбуждение - истощение, всплеск, взрыв - угасание. Конечно, это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда.
А вдруг такой чудодейственной силой обладают голод, секс или алкоголь?
Валерий Черешнев: Голод - да, но лечебный. Если у человека язвенная болезнь желудка, то у такого "чуда" могут быть печальные последствия, например обострение язвы.
Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза. А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья.
Есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против COVID-19. Что вы думаете?
Валерий Черешнев: БЦЖ (от французского Bacillus Calmette-Guérin - бацилла Кальмета-Герена) мощная встряска для организма. Эта вакцина от туберкулеза, изобретенная во Франции более 100 лет назад, мощный раздражитель всей иммунной системы. Поэтому я разделяю мнение, что БЦЖ, обеспечивая защиту организма от бактериальных и вирусных инфекций, укрепляет иммунитет в целом.
Вредные антибиотики
В чем основная сложность борьбы с новым коронавирусом?
Валерий Черешнев: Неконтролируемое использование антибиотиков привело к тому, что бактерии и вирусы оказались невосприимчивы к ним.
В толстом кишечнике человека более 10 тысяч бактерий и более 10 тысяч вирусов. Это так называемый наш микробиом, вес которого достигает полутора-двух килограммов. Так вот этот микробиом важен для целого ряд процессов, в том числе и иммунных. Отклонение его состава от качественной и количественной нормы приводит к развитию разнообразных патологических состояний.
Антибиотики убивают бактерии, а вирусы, которые прячутся в клетках эпителия кишечника, недостижимы для антибиотиков. И получается такое соотношение: бактерий меньше - вирусов больше. В современной медицине, тем не менее, не меняется парадигма лечения и продолжается эра антибиотиков.
Безусловно, антибиотики нужны, однако они убивают не только патогенные бактерии, но и сапрофитные, то есть нужные организму. Поэтому мы говорим: угроза вирусов будет нарастать, пока мы не создадим надежные средства против вирусов. Это относится к вирусам человека. А резервуаром коронавируса, по современным представлениям, являются летучие мыши.
Если вирус мутирует, есть ли смысл в вакцине, над созданием которой сейчас работают по всему миру?
Валерий Черешнев: Безусловно вакцина нужна. Вакцина - это профилактика, это препарат, обеспечивающий активацию приобретенного иммунитета.
Если коронавирус SARS-CoV-2, как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, будет появляться, как грипп, раз в три-четыре года, значит, нужна вакцина, чтобы перенастроить иммунную систему против соответствующего вируса. Вакцина против COVID-19 позволит предупредить заболевание - подготовить организм к встрече с сильным вирулентным вирусом. Но вакцина в лучшем случае будет создана через год.
Феномен "Сендая"
Но вы, кажется, уже близко подошли к решению этого вопроса?
Валерий Черешнев: Мы 10 лет занимаемся изучением неопасного для человека вируса "Сендай", активно стимулирующего иммунную систему. Это интерферирующий, или антагонистический вирус в отношении вирусов гриппа.
Сотрудники Военно-медицинской академии, инновационного предприятия "Центр передовых радиационных медицинских и биологических технологий" (Санкт-Петербург) и нашего института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (Екатеринбург) совместно установили в эксперименте, что существует феномен антагонистических взаимодействий (интерференции) патогенных вирусов и непатогенного вируса "Сендай".
Это является обоснованием применения "защитных" вирусов для лечения высокопатогенных вирусных инфекций, в том числе, по нашему мнению, коронавирусной. Мы обратились к Минздраву РФ поддержать и ускорить апробацию этих исследований при коронавирусной инфекции.
Сейчас ситуация в целом очень непростая: коронавирус SARS-CoV-2 - враг опасный, смертность от COVID-19 идет по нарастающей. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями - гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом, онкологией. Но мы можем контролировать этого врага и ограничивать его продвижение по стране. Главное сейчас - остановить распространение инфекции, поэтому мы должны разъединиться, изолироваться, чтобы потом, после победы над вирусом, снова объединиться.
Валерий Александрович Черешнев. Академик РАН. Президент Российского научного общества иммунологов. Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН.
Специалист в области фундаментальной медицины и иммунологии, создавший новые научные направления - иммунофизиология и иммунопатофизиология.
Изучает экологию и иммунитет, иммунные механизмы воспаления, стресса, сердечно-сосудистой патологии, опухолей, СПИД, радиационных и механических поражений.
Автор и соавтор более 800 научных работ.
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