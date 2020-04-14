Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

Когда в России закончится эпидемия COVID-19? Есть ли способы укрепить иммунную систему, когда все вокруг болеют? Или заранее подготовить организм к вероятному контакту с вирусом? С этими вопросами "РГ" обратились к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.

Валерий Александрович, когда же, на ваш взгляд, в России закончится эпидемия COVID-19?

Валерий Черешнев: Сколько длилась эпидемия в Китае? С декабря по апрель - 4,5 месяца. У нас началась в марте. Значит, можно предположить, закончится в середине июля. При условии, что удастся локализовать источники инфекции, как в Китае.

А что у нас происходит? Машины ездят, люди ходят - многие общаются в парках, скверах. Что мы делаем! Всем ведь уже известно о бессимптомных случаях течения COVID-19. Это значит, что люди могут и не догадываться, что они переносчики инфекции. А ведь у многих есть пожилые родственники. Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску заражения.

Не трясите организм!

Значит, самое время тренировать иммунитет. Может быть, есть известный вам экспресс-метод?

Валерий Черешнев: Такого метода нет. Быстро повысить уровень иммунной защиты не удастся.

Ведь что такое иммунитет? Это способность организма защищаться от всего чужеродного и опасного - веществ и клеток. Я скажу так: это постоянный процесс, постоянное создание здорового образа жизни. Только образом жизни мы подготавливаем встречу с любым патогеном.

Нормальное питание, спортивные занятия по принципу необходимого и достаточного, свежий воздух, полноценный сон - главный лекарь, как можно меньше стресса. И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню - минимум контактов. Будете соблюдать эти правила - и благодарный ответ иммунной системы не заставит себя ждать.

А вот рассчитывать на волшебное действие адаптогенов или спасительную дозу иммуномодулятора не стоит.

Почему?

Валерий Черешнев: Иммуномодуляторы - это иммунокорректоры нарушенной иммунной системы. Их назначают на основании сделанной в лаборатории иммунограммы (комплексный анализ состояния иммунной системы).

И если врач определил наличие нарушений функций иммунитета, то тогда использование иммунокорректоров оправдано. А если такой диагностики нет, то возникает вопрос: зачем их принимать? Как витамины? Зачем перевозбуждать иммунную систему, которая и так болезненно откликается на все загрязнения, поступающие в организм.

Надо помнить: за реакцией перевозбуждения обязательно последует реакция истощения. А истощение - это и есть вторичный иммунодефицит: если в эту пору на организм подействует что-то провоцирующее, то иммунная система может не справиться с защитой и человек заболеет. Чем страдают лыжники после выматывающих гонок? Простудой, гриппом, ОРЗ. Потому что иммунная система, мощно мобилизовавшись на время соревнований, затем снизила свои функции. Опытные тренеры и спортсмены знают: после серьезных соревнований - никаких сквозняков, никаких дополнительных стрессов.

Лимоны, БЦЖ, голод

А есть ли продукты, укрепляющие иммунитет? Лимоны вот сейчас активно раскупают, имбирь подорожал…

Валерий Черешнев: Это все адаптогены: женьшень, пантокрин, имбирь - стимуляторы иммунной системы. Но важно понимать вот что: если принимать их на регулярной основе и в обычных дозах, то вы хорошо поддержите функционирование иммунной системы.

А если это сделать ударно - в короткий промежуток времени и в больших дозах, то вновь добьетесь того, о чем я уже сказал: возбуждение - истощение, всплеск, взрыв - угасание. Конечно, это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда.

А вдруг такой чудодейственной силой обладают голод, секс или алкоголь?

Валерий Черешнев: Голод - да, но лечебный. Если у человека язвенная болезнь желудка, то у такого "чуда" могут быть печальные последствия, например обострение язвы.

Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза. А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья.

Есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против COVID-19. Что вы думаете?

Валерий Черешнев: БЦЖ (от французского Bacillus Calmette-Guérin - бацилла Кальмета-Герена) мощная встряска для организма. Эта вакцина от туберкулеза, изобретенная во Франции более 100 лет назад, мощный раздражитель всей иммунной системы. Поэтому я разделяю мнение, что БЦЖ, обеспечивая защиту организма от бактериальных и вирусных инфекций, укрепляет иммунитет в целом.

Вредные антибиотики

В чем основная сложность борьбы с новым коронавирусом?

Валерий Черешнев: Неконтролируемое использование антибиотиков привело к тому, что бактерии и вирусы оказались невосприимчивы к ним.

В толстом кишечнике человека более 10 тысяч бактерий и более 10 тысяч вирусов. Это так называемый наш микробиом, вес которого достигает полутора-двух килограммов. Так вот этот микробиом важен для целого ряд процессов, в том числе и иммунных. Отклонение его состава от качественной и количественной нормы приводит к развитию разнообразных патологических состояний.

Антибиотики убивают бактерии, а вирусы, которые прячутся в клетках эпителия кишечника, недостижимы для антибиотиков. И получается такое соотношение: бактерий меньше - вирусов больше. В современной медицине, тем не менее, не меняется парадигма лечения и продолжается эра антибиотиков.

Безусловно, антибиотики нужны, однако они убивают не только патогенные бактерии, но и сапрофитные, то есть нужные организму. Поэтому мы говорим: угроза вирусов будет нарастать, пока мы не создадим надежные средства против вирусов. Это относится к вирусам человека. А резервуаром коронавируса, по современным представлениям, являются летучие мыши.

Если вирус мутирует, есть ли смысл в вакцине, над созданием которой сейчас работают по всему миру?

Валерий Черешнев: Безусловно вакцина нужна. Вакцина - это профилактика, это препарат, обеспечивающий активацию приобретенного иммунитета.

Если коронавирус SARS-CoV-2, как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, будет появляться, как грипп, раз в три-четыре года, значит, нужна вакцина, чтобы перенастроить иммунную систему против соответствующего вируса. Вакцина против COVID-19 позволит предупредить заболевание - подготовить организм к встрече с сильным вирулентным вирусом. Но вакцина в лучшем случае будет создана через год.

Феномен "Сендая"

Но вы, кажется, уже близко подошли к решению этого вопроса?

Валерий Черешнев: Мы 10 лет занимаемся изучением неопасного для человека вируса "Сендай", активно стимулирующего иммунную систему. Это интерферирующий, или антагонистический вирус в отношении вирусов гриппа.

Сотрудники Военно-медицинской академии, инновационного предприятия "Центр передовых радиационных медицинских и биологических технологий" (Санкт-Петербург) и нашего института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (Екатеринбург) совместно установили в эксперименте, что существует феномен антагонистических взаимодействий (интерференции) патогенных вирусов и непатогенного вируса "Сендай".

Это является обоснованием применения "защитных" вирусов для лечения высокопатогенных вирусных инфекций, в том числе, по нашему мнению, коронавирусной. Мы обратились к Минздраву РФ поддержать и ускорить апробацию этих исследований при коронавирусной инфекции.

Сейчас ситуация в целом очень непростая: коронавирус SARS-CoV-2 - враг опасный, смертность от COVID-19 идет по нарастающей. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями - гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом, онкологией. Но мы можем контролировать этого врага и ограничивать его продвижение по стране. Главное сейчас - остановить распространение инфекции, поэтому мы должны разъединиться, изолироваться, чтобы потом, после победы над вирусом, снова объединиться.

Справка "РГ"

Валерий Александрович Черешнев. Академик РАН. Президент Российского научного общества иммунологов. Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Специалист в области фундаментальной медицины и иммунологии, создавший новые научные направления - иммунофизиология и иммунопатофизиология.

Изучает экологию и иммунитет, иммунные механизмы воспаления, стресса, сердечно-сосудистой патологии, опухолей, СПИД, радиационных и механических поражений.

Автор и соавтор более 800 научных работ.

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