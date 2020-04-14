Академик РАН: Коронавирус может проникать в организм человека с едой

Своего пика эпидемия коронавируса в России еще не достигла, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах. В том же Китае продолжают заражаться и умирать больные, но это 10 человек в день, несравнимо с тем, что было пару месяцев назад, - сказал ученый в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Малеев отметил, что вирус передается в основном воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. В тоже время вирус может проникать внутрь организма человека во время еды или через прикосновения к лицу.

Есть опасность заражения в процессе родов. Вирус можно передать через плаценту, но таких случаев пока единицы.

Коронавирус отличается от других вирусов тем, что поражает не только нижние дыхательные пути, но и верхние. По словам академика, в 80% случаев лечить болезнь несложно, особенно быстро выздоравливают дети. Сложности вызывает терапия пациентов старше 65 лет, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью.

Коронавирусная инфекция довольно заразна. "Подцепить" ее очень легко.