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14.04.2020 16:01
Рубрика: Общество

Академик РАН: Коронавирус может проникать в организм человека с едой

Текст: Ольга Игнатова
Своего пика эпидемия коронавируса в России еще не достигла, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах. В том же Китае продолжают заражаться и умирать больные, но это 10 человек в день, несравнимо с тем, что было пару месяцев назад, - сказал ученый в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Малеев отметил, что вирус передается в основном воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. В тоже время вирус может проникать внутрь организма человека во время еды или через прикосновения к лицу.

Есть опасность заражения в процессе родов. Вирус можно передать через плаценту, но таких случаев пока единицы.

Коронавирус отличается от других вирусов тем, что поражает не только нижние дыхательные пути, но и верхние. По словам академика, в 80% случаев лечить болезнь несложно, особенно быстро выздоравливают дети. Сложности вызывает терапия пациентов старше 65 лет, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью.

Коронавирусная инфекция довольно заразна. "Подцепить" ее очень легко.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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