Нескольким сотням тысяч заемщиков точно удастся получить кредитные каникулы - полугодовую отсрочку по кредитным платежам, прогнозирует глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Установленные правительством лимиты по максимальным суммам кредитов для оформления отсрочки покрывают долги основной части банковских клиентов, но по автокредитам их нужно увеличить, считает он.

О том, стоит ли теперь ждать волны неплатежей по долгам и надо ли ужесточать ответственность за заведомо недостоверные заявки на кредитные каникулы, Аксаков рассказал в интервью "Российской газете".

Почему увеличились лимиты по кредитным каникулам только для ипотеки, а по всем остальным видам кредитования остались такими низкими? Считаете ли вы, что их надо поднять и почему?

Анатолий Аксаков: Если говорить о потребительских кредитах, то сумма лимита по ним серьезно покрывает потребности заемщиков. Около 70% наших граждан имеют потребительские кредиты суммой меньше 300 тысяч рублей, то есть лимита, установленного правительством. В среднем это 180 тысяч рублей. Таким образом, они могут спокойно рассчитывать на кредитные каникулы.

По кредитным картам лимит 100 тысяч рублей, средний долг у заемщиков здесь 36 тысяч рублей, то есть покрытие тоже обеспечено.

Средний московский ипотечный кредит - это 4,7 млн рублей, правительство установило лимит 4,5 млн. Очевидно, смысл решения был в том, чтобы поддержать наименее обеспеченную часть заемщиков. По нашим оценкам, примерно 68% граждан, живущих в Москве и получивших жилищные кредиты, могут претендовать на каникулы.

В среднем же по России планка даже поднята - с 1,5 до 2 млн рублей. Более 70% граждан, живущих за пределами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, могут, таким образом, также претендовать на отсрочку платежей по ипотеке.

По автокредитам ситуация сложнее. Планка - 600 тысяч рублей. Под нее попадает лишь 44,8% автокредитов - по данным Объединенного кредитного бюро, и 41% - по данным Национального бюро кредитных историй. Поэтому считаю, что лимит по автокредитам можно было увеличить до средней взвешенной величины: по оценкам экспертов, средний размер кредита - 800 тысяч рублей.

70 процентов заемщиков с потребкредитами попадают под лимит для получения кредитных каникул

Как вы думаете, какое число заемщиков обратится за кредитными каникулами из-за ситуации с вирусом? Скольким из них откажут?

Анатолий Аксаков: Обратились уже около 200 тысяч заемщиков. Понятно, что не все они имеют право на отсрочку.

Возможно, у многих заемщиков сейчас это решение было эмоциональным. Опять же, хоть каникулы - это действительно льготный период, до полугода можно не платить по кредиту, но потом его все равно же надо будет возвращать. Поэтому ажиотаж пройдет, многие заемщики могут оценить потери доходов и постараются обслуживать долг в обычном режиме.

Но, вероятно, счет получивших кредитные каникулы, пойдет на сотни тысяч.

Нужно ли давать банкам повышенные полномочия по проверке заемщиков, чтобы отсечь сомнительные заявки?

Анатолий Аксаков: Банки могут обращаться в различные госструктуры, чтобы проверить, действительно ли заемщик потерял более 30% доходов, как того требует законодательство. Возможно, стоило бы усилить ответственность для тех, кто сознательно предоставляет банкам недостоверную информацию о своем финансовом положении.

Финансовые власти понемногу начинают прогнозировать ухудшение экономических показателей по итогам года - снижение ВВП, рост безработицы, новый виток снижения доходов. Стоит ли теперь ожидать волны неплатежей физлиц по всем видам кредитов - уже не важно, с каникулами или без?

Анатолий Аксаков: Качество кредитного портфеля банков ухудшается - это действительно так. Но я все-таки думаю, что серьезного обрушения потребительского кредитования не будет. Правда, определенная часть заемщиков, к сожалению, действительно не сможет платить по долгам. Но это в том числе и риск для банков - поэтому им выгодно договариваться с заемщиками и реструктурировать им кредиты.

Сейчас, когда идет вал заявлений на каникулы и индивидуальную реструктуризацию, банки не могут очень быстро на них отреагировать и формально отказывают заемщикам. Но я уверен, что учитывая все введенные Банком России послабления для кредитных организаций, банки эту работу наладят и будут идти навстречу заемщикам. Выгоднее сохранить клиента как платежеспособного, чем его постоянно "кошмарить" и переводить его ссуду в безнадежную категорию.

Банкам выгоднее сохранить платежеспособность клиента, чем его постоянно "кошмарить"

Теперь ЦБ разрешил еще и временную дистанционную выдачу ипотеки. Видите ли вы здесь какие-нибудь риски для банков и клиентов в связи с несовершенной процедурой удаленной идентификации?

Анатолий Аксаков: Это было обращение Ассоциации банков России - упростить идентификацию для клиентов, здесь ЦБ пошел навстречу банкирам. Поэтому я полагаю, что банкиры все риски в этой сфере оценили. Вполне возможно, что тот опыт, который мы сейчас в этом плане накопим, будет полезен потом - для корректировок законодательства и для того, чтобы позволить банкам в дальнейшем спокойно проводить удаленную идентификацию клиентов уже в стандартном режиме.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов

Что такое кредитные каникулы

Право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля, эта мера была введена для поддержки граждан, чье финансовое положение пошатнулось из-за коронавируса.Такие каникулы - возможность получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.

"Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. И второй раз каникулы взять не получится. Поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы - не прощение долга, а отсрочка платежа", - отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Максимальный размер ипотечного кредита, с которым заемщик может обращаться за отсрочкой, сначала составлял 1,5 млн рублей, но был на прошлой неделе повышен для Москвы до 4,5 млн рублей, а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - до 3 млн рублей. Лимит для каникул по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребкредитам индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей, по потребкредитам для физлиц - 250 тысяч рублей и по кредитным картам - 100 тысяч рублей.