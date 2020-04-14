О том, стоит ли теперь ждать волны неплатежей по долгам и надо ли ужесточать ответственность за заведомо недостоверные заявки на кредитные каникулы, Аксаков рассказал в интервью "Российской газете".
Почему увеличились лимиты по кредитным каникулам только для ипотеки, а по всем остальным видам кредитования остались такими низкими? Считаете ли вы, что их надо поднять и почему?
Анатолий Аксаков: Если говорить о потребительских кредитах, то сумма лимита по ним серьезно покрывает потребности заемщиков. Около 70% наших граждан имеют потребительские кредиты суммой меньше 300 тысяч рублей, то есть лимита, установленного правительством. В среднем это 180 тысяч рублей. Таким образом, они могут спокойно рассчитывать на кредитные каникулы.
По кредитным картам лимит 100 тысяч рублей, средний долг у заемщиков здесь 36 тысяч рублей, то есть покрытие тоже обеспечено.
Средний московский ипотечный кредит - это 4,7 млн рублей, правительство установило лимит 4,5 млн. Очевидно, смысл решения был в том, чтобы поддержать наименее обеспеченную часть заемщиков. По нашим оценкам, примерно 68% граждан, живущих в Москве и получивших жилищные кредиты, могут претендовать на каникулы.
В среднем же по России планка даже поднята - с 1,5 до 2 млн рублей. Более 70% граждан, живущих за пределами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, могут, таким образом, также претендовать на отсрочку платежей по ипотеке.
По автокредитам ситуация сложнее. Планка - 600 тысяч рублей. Под нее попадает лишь 44,8% автокредитов - по данным Объединенного кредитного бюро, и 41% - по данным Национального бюро кредитных историй. Поэтому считаю, что лимит по автокредитам можно было увеличить до средней взвешенной величины: по оценкам экспертов, средний размер кредита - 800 тысяч рублей.
Как вы думаете, какое число заемщиков обратится за кредитными каникулами из-за ситуации с вирусом? Скольким из них откажут?
Анатолий Аксаков: Обратились уже около 200 тысяч заемщиков. Понятно, что не все они имеют право на отсрочку.
Возможно, у многих заемщиков сейчас это решение было эмоциональным. Опять же, хоть каникулы - это действительно льготный период, до полугода можно не платить по кредиту, но потом его все равно же надо будет возвращать. Поэтому ажиотаж пройдет, многие заемщики могут оценить потери доходов и постараются обслуживать долг в обычном режиме.
Но, вероятно, счет получивших кредитные каникулы, пойдет на сотни тысяч.
Нужно ли давать банкам повышенные полномочия по проверке заемщиков, чтобы отсечь сомнительные заявки?
Анатолий Аксаков: Банки могут обращаться в различные госструктуры, чтобы проверить, действительно ли заемщик потерял более 30% доходов, как того требует законодательство. Возможно, стоило бы усилить ответственность для тех, кто сознательно предоставляет банкам недостоверную информацию о своем финансовом положении.
Финансовые власти понемногу начинают прогнозировать ухудшение экономических показателей по итогам года - снижение ВВП, рост безработицы, новый виток снижения доходов. Стоит ли теперь ожидать волны неплатежей физлиц по всем видам кредитов - уже не важно, с каникулами или без?
Анатолий Аксаков: Качество кредитного портфеля банков ухудшается - это действительно так. Но я все-таки думаю, что серьезного обрушения потребительского кредитования не будет. Правда, определенная часть заемщиков, к сожалению, действительно не сможет платить по долгам. Но это в том числе и риск для банков - поэтому им выгодно договариваться с заемщиками и реструктурировать им кредиты.
Сейчас, когда идет вал заявлений на каникулы и индивидуальную реструктуризацию, банки не могут очень быстро на них отреагировать и формально отказывают заемщикам. Но я уверен, что учитывая все введенные Банком России послабления для кредитных организаций, банки эту работу наладят и будут идти навстречу заемщикам. Выгоднее сохранить клиента как платежеспособного, чем его постоянно "кошмарить" и переводить его ссуду в безнадежную категорию.
Теперь ЦБ разрешил еще и временную дистанционную выдачу ипотеки. Видите ли вы здесь какие-нибудь риски для банков и клиентов в связи с несовершенной процедурой удаленной идентификации?
Анатолий Аксаков: Это было обращение Ассоциации банков России - упростить идентификацию для клиентов, здесь ЦБ пошел навстречу банкирам. Поэтому я полагаю, что банкиры все риски в этой сфере оценили. Вполне возможно, что тот опыт, который мы сейчас в этом плане накопим, будет полезен потом - для корректировок законодательства и для того, чтобы позволить банкам в дальнейшем спокойно проводить удаленную идентификацию клиентов уже в стандартном режиме.
Право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля, эта мера была введена для поддержки граждан, чье финансовое положение пошатнулось из-за коронавируса.Такие каникулы - возможность получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.
"Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. И второй раз каникулы взять не получится. Поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы - не прощение долга, а отсрочка платежа", - отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Максимальный размер ипотечного кредита, с которым заемщик может обращаться за отсрочкой, сначала составлял 1,5 млн рублей, но был на прошлой неделе повышен для Москвы до 4,5 млн рублей, а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - до 3 млн рублей. Лимит для каникул по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребкредитам индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей, по потребкредитам для физлиц - 250 тысяч рублей и по кредитным картам - 100 тысяч рублей.