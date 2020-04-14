Антитела к COVID-19 будут искать с помощью тестов

Первый тест, который поможет находить в крови антитела к COVID-19, запущен в производство. Он зарегистрирован и теперь будет выпускаться в промышленных масштабах. Об этом "РГ" рассказали в Роспотребнадзоре. Новая диагностическая система нужна, чтобы выявлять иммунитет к инфекции, пояснили в ведомстве. Тесты, которыми ранее пользовались врачи, позволяли находить только зараженных людей, но не переболевших.

Многие считают, что перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме и больше не заболеют. Если это действительно так, то человек сможет спокойно контактировать с зараженными людьми. Это важно, например, для врачей, которые сегодня находятся в самом эпицентре коронавируса. Тест-система подтвердит или опровергнет присутствие антител в крови, покажет, переболел человек COVID-19 или нет. Также с ее помощью можно будет тестировать вакцины от коронавируса. "Новый диагностический инструмент позволит проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - сообщает Роспотребнадзор.

Первую диагностическую систему на иммунитет к коронавирусу в России зарегистрировал государственный научный центр "Вектор" в Новосибирске. Она прошла все необходимые технические и клинические испытания. Как сообщили в ГНЦ "Вектор", "регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным".

Еще один вариант российского теста на иммунитет начнут выпускать после майских праздников. Сейчас над ним работает группа ученых Института микробиологии РАН, института Биоинженерии, национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ и Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico.

"В отличие от теста, разработанного ГНЦ ВБ "Вектор", где в качестве антигена используется целый инактивированный вирус, мы пошли другим путем и получаем рекомбинантный вирусный белок, про который известно, что он наиболее часто вызывает иммунный ответ", - рассказал "РГ" завлабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ Григорий Ефимов.

Тесты, которыми ранее пользовались врачи, позволяли находить только зараженных COVID-19 людей, но не переболевших

Буквально в первых числах апреля ученым удалось выделить и размножить фрагменты белка Spike. Это тот самый щуп COVID-19, с помощью которого вирус обманывает клетку, чтобы проникнуть в нее, связываясь с рецепторами, находящимися на ее поверхности.

Затем были проведены лабораторные опыты, чтобы проверить, как Spike выявляет антитела. И то, что тест-система эффективна, что белок работает, удалось проверить и доказать довольно быстро.

"В ближайшие дни мы планируем клинические испытания нашей системы, которые покажут чувствительность и специфичность теста. Если они окажутся успешными, мы сразу подадим документы для государственной регистрации, после которой тестом можно будет пользоваться для выявления переболевших и поиска доноров с высокой концентрацией антител в крови, чья плазма может быть использована для лечения тяжелых больных", - сообщил Ефимов.

Как рассказал "РГ" руководитель Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico Артур Исаев, сейчас нужно размножить фрагмент белка Spike в таком объеме, чтобы сделать достаточное количество тестов. "Для того чтобы запустить тест в производство, потребуется большое количество антигена. Здесь мы взаимодействуем с центром биоинженерии и, возможно, будем работать еще с некоторыми другими коллективами", - подчеркнул он.

Исаев также рассказал, что испытания системы сейчас проводят в тесном взаимодействии с больницей № 40 в подмосковной Коммунарке. "Это важно, потому что у нас появилась возможность наблюдать за развитием заболевания от его первых проявлений до полного выздоровления людей, отслеживать, какое количество антител на каком этапе появляется в организме. Мы собираем образцы для очередной экспертизы", - пояснил он.

В дальнейшем с помощью теста также можно будет выявлять антитела на ранней стадии заболевания - иммуноглобулины m, а не только те, которые образуются и сохраняются после полного выздоровления - иммуноглобулины g. Тест будет максимально простым в использовании, провести его можно будет не только в лабораторных условиях, но и дома.

Ранее на совещании у президента в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что в России появились первые тест-системы на выявление иммунитета к корнавирусу. "В первую очередь такие тест-системы поступят в Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел", - сообщила она.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции. "У нас есть первые результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы, медицинских работников. Здесь, или к сожалению, или к счастью, могу сказать, что только 7% из них имеют иммунитет", - заявила она на совещании.