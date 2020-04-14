Assassin's Creed 2 стала бесплатной для всех пользователей на ПК

Ubisoft запустила акцию по бесплатной раздаче Assassin's Creed 2 - сиквела легендарной ассасинской саги.

В ней игроков впервые знакомят с итальянцем Эцио Аудиторе, которому суждено сыграть ключевую роль в становлении ордена наемных убийц. На пути главному герою встретятся такие исторические личности, как Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли, Родриго Борджиа и Франческо Пацци.

Подобно ренессансу, показанному во внутриигровых событиях, выпуск второй части ознаменовал для Ubisoft золотой период в игровой индустрии, крепко утвердив в числе наиболее влиятельных издателей. А среди фанатского сообщества именно вторую часть наиболее часто называют "Эталонным Ассасином".

Assassin's Creed 2 могут добавить в библиотеку на платформе Uplay все зарегистрированные пользователи. Предложение действительно до 17 апреля.

Напомним, на конкурентной платформе - Epic Games Store, сейчас бесплатно раздают детективный квест Sherlock Holmes: Crimes & Punishments и хоррор Close To The Sun.