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Assassin's Creed 2 стала бесплатной для всех пользователей на ПК

Текст:   Богдан Бобров
14.04.2020,  
16:41
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Ubisoft запустила акцию по бесплатной раздаче Assassin's Creed 2 - сиквела легендарной ассасинской саги.

В ней игроков впервые знакомят с итальянцем Эцио Аудиторе, которому суждено сыграть ключевую роль в становлении ордена наемных убийц. На пути главному герою встретятся такие исторические личности, как Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли, Родриго Борджиа и Франческо Пацци.

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Подобно ренессансу, показанному во внутриигровых событиях, выпуск второй части ознаменовал для Ubisoft золотой период в игровой индустрии, крепко утвердив в числе наиболее влиятельных издателей. А среди фанатского сообщества именно вторую часть наиболее часто называют "Эталонным Ассасином".

Assassin's Creed 2 могут добавить в библиотеку на платформе Uplay все зарегистрированные пользователи. Предложение действительно до 17 апреля.

Напомним, на конкурентной платформе - Epic Games Store, сейчас бесплатно раздают детективный квест Sherlock Holmes: Crimes & Punishments и хоррор Close To The Sun.

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