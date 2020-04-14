АТОР: Восстановлению российской туротрасли поможет отложенный спрос

Российская туристическая отрасль начнет восстанавливаться сразу после снятия ограничений, так как существует огромный отложенный спрос, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Пока не известно, как будет развиваться ситуация и когда снимут ограничения. "Единственный фактор, который не вызывает сомнения, - это отложенный спрос. Огромный отложенный спрос - это факт", - сказала она в ходе пресс-конференции. Люди готовы снова отправиться в путешествия. Если есть спрос, то будет и предложение, туриндустрия не умрет. Сейчас туркомпании ищут все способы остаться на рынке, сказала она

По мнению Ломидзе, российская туристическая отрасль начнет выходить на докризисный уровень как минимум через полгода после снятия ограничений из-за коронавируса. Двух - трех месяцев будет недостаточно. "Минимум месяцев шесть - восемь это займет для того, чтобы начать возвращаться на тот уровень, который мы видели до кризиса", - сказала представитель АТОР.

Туротрасли при этом нужна поддержка. "В туризме заняты миллионы людей по всей стране. Это отрасль, которой нужно помочь", - сказала она.