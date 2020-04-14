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14.04.2020 13:48
Рубрика: Экономика

АТОР: Восстановлению российской туротрасли поможет отложенный спрос

Текст: Евгений Гайва

Российская туристическая отрасль начнет восстанавливаться сразу после снятия ограничений, так как существует огромный отложенный спрос, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Пока не известно, как будет развиваться ситуация и когда снимут ограничения. "Единственный фактор, который не вызывает сомнения, - это отложенный спрос. Огромный отложенный спрос - это факт", - сказала она в ходе пресс-конференции. Люди готовы снова отправиться в путешествия. Если есть спрос, то будет и предложение, туриндустрия не умрет. Сейчас туркомпании ищут все способы остаться на рынке, сказала она

Фото: iStock
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По мнению Ломидзе, российская туристическая отрасль начнет выходить на докризисный уровень как минимум через полгода после снятия ограничений из-за коронавируса. Двух - трех месяцев будет недостаточно. "Минимум месяцев шесть - восемь это займет для того, чтобы начать возвращаться на тот уровень, который мы видели до кризиса", - сказала представитель АТОР.

Туротрасли при этом нужна поддержка. "В туризме заняты миллионы людей по всей стране. Это отрасль, которой нужно помочь", - сказала она.

Экономика Туризм

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