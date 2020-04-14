Белорусский митрополит призвал воздержаться от посещения храмов

Проявить гражданское благоразумие, воздержавшись от посещения храмов, призвал верующих накануне пасхальных торжеств митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

"А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга", - обратился к единоверцам митрополит, уточнив при этом, что церкви и соборы закрываться не будут, в них будут совершаться богослужения. И тем не менее, "мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким", - заявил митрополит Павел.

Кстати, митрополит подтвердил, что среди священнослужителей зарегистрирован случай заражения COVID-19. "Минский священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале", - констатировал митрополит.

Отвечая на вопрос журналистов о доставке в Синеокую Благодатного огня, патриарший экзарх пояснил, что этот вопрос еще остается открытым. "Есть предположение, что он будет доставлен. Вопрос пока прорабатывается", - заверил митрополит, слова которого цитирует БЕЛТА.

Остается добавить, что по данным Минздрава, ко вторнику в РБ зарегистрировано 3 281 инфицированных. Из них госпитализировано 2 444 пациента, к аппарату ИВЛ подключены 57 больных, скончалось 33 человека с подтвержденным коронавирусом. У остальных заболевание, по данным экспертов, протекает в легкой форме, и они получают необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.