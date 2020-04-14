Более 200 тысяч россиян не воспользовались купленными турами

Забронированными турами за рубеж и внутри страны не смогли воспользоваться как минимум 200 тысяч человек, рассказала журналистам во время пресс-конференции в онлайн режиме исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Совокупный объем всех туристов, которые забронировали туры, но не смогли никуда поехать как внутри страны, так и на выездных направлениях, точно превышает 200 тысяч человек", - сказала Ломидзе. Эта цифра относится к организованному сегменту, пояснила она.

При этом далеко не все из этих туристов требуют возврата денег, многие соглашаются на перенос тура или депонирование средств. Многие крупные туроператоры предлагают туристам зафиксировать стоимость туров без доплат либо по льготному курсу. Большинство туристов пользуются этим предложением, отметила она.

Дело в том, что возвращать деньги туристам сейчас туроператорам, не из чего. Отели средства за выкупленные места туроператорам не возвращают. Иностранные перевозчики только поначалу компенсировали выкупленные билеты своим партнерам, как и отдельные российские компании. Но с середины марта практически никто из партнеров туроператорам ничего не возвращает, сказала Ломидзе.

Потому Роспотребнадзор рекомендует потребителям договариваться с туроператорами в досудебном порядке, подчеркнула представитель АТОР.

"Выплат компенсаций за аннулированные туры ждут несколько сотен тысяч человек по всем направлениям. Если все они решат обратиться в суд, это создаст коллапс в судебной системе и отчасти может больше навредить, поскольку люди будут ждать рассмотрения своих исков довольно длительное время. В нынешней ситуации все туроператоры предлагают перебронировать туры на другие даты", - сказала Ломидзе.

Пока очередность открытия стран неизвестна. Хотя есть предположения, что Россия, скорее всего, откроется раньше зарубежных направлений. "Пока все перебронирования и продажи до 27 марта сосредоточены на июле-августе. И мы надеемся, что эти месяцы станут началом восстановления туриндустрии, и оно начнется в первую очередь с внутреннего рынка", - отметила Ломидзе.