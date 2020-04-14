Чем помогут организму имбирь, лимон, чеснок и "Швепс"

Россияне активно ищут способы профилактики и лечения коронавируса народными методами. Сначала на слухах о "чудодейственной силе" в 10 раз подорожал имбирь. За ним робко потянулся лимон. Теперь появились слухи о том, что на работу легких благотворно влияет сливочное масло. И оно, родимое, уж точно спасет нас от китайской заразы.

Ни один пищевой продукт сам по себе не может защитить нас от вируса. Фото: Gettyimages

Утверждения о чудодейственности хоть имбиря, хоть лимона, хоть какого-то другого продукта, которые якобы способны исцелить нас от коронавируса, - только маркетинговый ход. Нет ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить нас от вируса, утверждает Дмитрий Никитюк, директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор. Так, чеснок от коронавируса полезен разве что тем, что от его острого запаха люди не подходят друг к другу ближе 1,5-2 метров, шутит профессор. Другое дело, что и в чесноке, и в лимоне, и в имбире есть различные биологически активные соединения, которые для нашего организма полезны. В этом плане их поступление в организм оправданно и целесообразно. "Но панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов, конечно же, не является", - подчеркивает Дмитрий Никитюк.

Чеснок, имбирь, куркума, лимон действительно полезны для укрепления иммунитета, соглашается профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева. Например, корень имбиря содержит витамины группы В, витамин С, внушительное количество кремния, бора и йода, много меди. Имбирь содержит сесквитерпен - вещество, способное подавлять рост вирусов. Кроме того, имбирь содержит все незаменимые аминокислоты.

Лимон является неплохим источником витамина С и хорошо поддерживает работу иммунной системы. Плоды лимона используют при простуде, гриппе как мочегонное, успокаивающее, антибактериальное средство. Все части растения, плодов лимона, его масло обладают антиоксидантными свойствами. Очень важно, что лимон, несмотря на его кислый вкус, ощелачивает организм, а в условиях щелочной среды активность вирусной инфекции существенно снижается.

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Чеснок является натуральным антибиотиком (в составе содержится аллицин), убивает большое число разнообразных бактерий, вирусов и паразитов уже на уровне кишечного тракта, регулирует здоровье микробиоты и, соответственно, повышаетсястепень обороны организма. Будучи серосодержащим продуктом, чеснок поддерживает функцию естественной детоксикации организма на уровне работы наших генов, увеличивая способность организма противостоять вредным воздействиям окружающей среды. Чеснок богат селеном. Являясь сильным антиоксидантом, он повышает сопротивляемость организма неблагоприятным факторам среды, вирусам, защищая нас тем самым от различных заболеваний. Чеснок полезен для работы сердечной мышцы и кровеносных сосудов.

Имбирь содержит вещество, способное подавлять рост вирусов

Сливочное масло тоже полезно для организма. Структурные компоненты легких состоят в основном из жира, как и все клеточные мембраны организма, поясняет Маргарита Королева. Отсутствие жиров в составе питания приведет к клеточной гипоксии, то есть действительно может наблюдаться снижение усвоения кислорода в легких. Однако это не значит, что в период пандемии необходимо постоянно налегать на сливочное масло. Животные жиры обязательно должны быть в рационе. Но их избыток, особенно в сочетании с сахаром или солью, может привести к избыточному весу и снижению иммунитета. Что в долгосрочной перспективе отразится на здоровье сердечно-сосудистой системы. "Жиров должно быть нормальное, адекватное количество, причем преимущественно растительных, поэтому постоянное употребление сливочного масла - не более чем миф, вызванный пандемией COVID-19", - убеждена Маргарита Королева.

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"Если мы берем кусочек черного бородинского хлеба, намазываем его тоненьким слоем масла да с селедочкой, то это очень полезно и приятно. Это действует на лимбическую систему - совокупность образований головного мозга, который контролирует нашу эмоциональную деятельность. У нас возникают положительные эмоции", - поясняет Дмитрий Никитюк.

В последнее время появился еще один народный рецепт борьбы с коронавирусом - с помощью "Швепса". Дело в том, что при его производстве используется хинин, который считался одним из средств против малярии, поясняет врач-диетолог Ирина Лизун. И поскольку сейчас в мире тестируют лекарство против коронавируса на основе противомалярийных препаратов, вероятнее всего, из-за этого люди решили, что "Швепс" может вылечить коронавирус, предполагает Ирина Лизун. "Но это очень сильно притянуто за уши", - уверена диетолог.

Иммунная система - сложный внутренний механизм, требующий большого количества ресурсов. И только употреблением имбиря или чеснока и лимона серьезно ему не помочь, резюмирует Маргарита Королева. По ее словам, для стимуляции защитных сил организма и активизации клеток для борьбы с вирусом необходим целый комплекс мер, в который входят правильное питание, хороший сон и режим дня, отсутствие серьезных и постоянных стрессовых ситуаций, правильный режим физической активности и пребывания на свежем воздухе.