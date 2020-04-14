Чрезвычайное положение в Киргизии из-за COVID-19 продлили до мая

Режим чрезвычайного положения, введенный в крупных городах и некоторых районах Киргизии из-за угрозы распространения COVID-19, продлили до 30 апреля включительно. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков. Как полагает руководство республики, снимать ограничение на передвижение людей в стране пока рано.

С просьбой продлить действующий режим ЧП к главе государства немногим ранее обратились правительство и парламент. По мнению чиновников и законодателей, отменять чрезвычайное положение в сложившейся ситуации рано, поскольку это может привести к резкому увеличению числа заразившихся.

- Если смягчить действующий режим, мы не сможем ограничить передвижение граждан, контактировавших с заразившимися COVID-19, - объяснил вице-премьер Кубатбек Боронов.

По прогнозам минздрава республики, пик заболеваемости коронавирусом ожидается 20-24 апреля. На данный же момент в Киргизии зафиксировано 430 случаев COVID-19. Пять заболевших умерли. Свыше 70-ти, в то же время, выздоровели и выписаны из клиник.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час в Киргизии ввели в конце марта. Он должен был продлиться до 15 апреля.