Депутаты предложили разрешить собирать подписи избирателей дистанционно

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.

В дистанционном режиме, согласно законопроекту, можно собирать не более 50% от необходимого количества подписей.

Изменения, по мнению авторов, необходимы в целях расширения гарантий реализации избирательных прав и права на участие в референдуме.