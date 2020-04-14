Депутаты предложили разрешить собирать подписи избирателей дистанционно

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Для этого можно будет использовать портал "Госуслуги".
Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.
В дистанционном режиме, согласно законопроекту, можно собирать не более 50% от необходимого количества подписей.
Изменения, по мнению авторов, необходимы в целях расширения гарантий реализации избирательных прав и права на участие в референдуме.