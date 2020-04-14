Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ. Кабмин поддержал эту инициативу.

Авторами выступила группа депутатов (в их числе - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков) и членов Совета Федерации.

Госпошлина составляет 3,5 тысячи рублей. Освободить от нее предлагается тех, кто постоянно проживает в Донецкой и Луганской народных республиках.

Авторы напоминают, что защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остается одним из главных приоритетов внешней политики РФ.

- Введение льготных условий приема в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии, - говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ поддерживает законопроект, отмечается в официальном отзыве кабмина.