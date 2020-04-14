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14.04.2020 11:03
Рубрика: В мире

Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов

Текст: Константин Волков

Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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По его мнению, хотя количество случаев заболевания во многих странах, по всей видимости, достигло пика, но когда люди начнут возвращаться на работу, можно ожидать новых вспышек.

Нынешнее падение ВВП, вероятно, окажется в четыре раза больше, чем спад во время финансового кризиса в 2008 году. Чтобы улучшить ситуацию, эксперт предлагает наращивать бюджетные стимулы, а применительно к ЕС - "сделать все возможное для сохранения еврозоны". Кроме того, необходимо выделение больших объемов помощи развивающимся странам, чтобы не допустить ухудшения социально-экономической ситуации в мире и сохранить глобальные рынки.

В настоящее время в мире насчитывается более 1,92 миллиона заболевших коронавирусом, скончались около 120 тысяч человек.

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