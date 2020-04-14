Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов

Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

По его мнению, хотя количество случаев заболевания во многих странах, по всей видимости, достигло пика, но когда люди начнут возвращаться на работу, можно ожидать новых вспышек.

Нынешнее падение ВВП, вероятно, окажется в четыре раза больше, чем спад во время финансового кризиса в 2008 году. Чтобы улучшить ситуацию, эксперт предлагает наращивать бюджетные стимулы, а применительно к ЕС - "сделать все возможное для сохранения еврозоны". Кроме того, необходимо выделение больших объемов помощи развивающимся странам, чтобы не допустить ухудшения социально-экономической ситуации в мире и сохранить глобальные рынки.

В настоящее время в мире насчитывается более 1,92 миллиона заболевших коронавирусом, скончались около 120 тысяч человек.