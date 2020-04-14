Эксперты предсказали двукратное сокращение доходов авиакомпаний в 2020 году

По прогнозам экспертов Международной ассоциации воздушного транспорта (Iata), глобальные доходы авиакомпаний в 2020 году сократятся более чем на половину - до 314 миллиардов долларов. В организации предупредили, что "перспективы авиакомпаний ухудшаются с каждым днем", пишет Guardian.

Эксперты Iata добавили еще 62 миллиардов долларов потерянных доходов к своей предыдущей оценке, которая была сделана в конце марта. Кроме того, этот прогноз почти в три раза хуже, чем тот "наихудший сценарий", который был спрогнозирован в конце февраля. За минувшие пять недель около 95 процентов международных авиаперевозок были отменены из-за ограничений на поездки.

Эти цифры будут означать снижение выручки по итогам 2020 года на 55 процентов по сравнению с 2019 годом, поскольку Iata учитывает расширение ограничений на поездки, углубление рецессии и дальнейшее распространение COVID-19 в Африке и Латинской Америке. По словам генерального директора Iata Александра де Жуниака, перспективы отрасли с каждым днем ​​становятся все мрачнее, а рынок внутренних перевозок восстановится значительно быстрее, чем международный рынок.