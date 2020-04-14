Эпидемия ослабила экономику США

Впервые в истории страны 11 апреля все 50 штатов попали в положение "масштабного бедствия". Как смогли США это допустить?

В январе Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о случаях заражения COVID-19 и незамедлительно поделился геномом коронавируса нового типа. ВОЗ обнародовала серию комплексных технических предложений. Высокопоставленные чиновники и разведка Соединенных Штатов тоже ударили в набат. Однако правительство Дональда Трампа проигнорировало серьезность проблемы, не предприняв своевременных действий.

В феврале Китай наряду с другими странами усилил противоэпидемические меры. Американское правительство, помимо ограничения въезда и запрета путешествий, других эффективных мер по сдерживанию распространения инфекции не предприняло. Вместе с тем, недостаточная способность к тестированию COVID-19 и отсутствие контроля за вирусом ускорили распространение эпидемии в США.

В марте в американских больницах столкнулись с серьезной проблемой нехватки тестовых реагентов, при этом Дональд Трамп заявил, что все желающие смогут пройти проверку на наличие вируса в крови. По мере роста эпидемии в некоторых штатах начали вводить режим самоизоляции и другие строгие ограничительные меры. За это время эпидемия нанесла сильный удар по американской экономике.

С апреля число случаев заражения COVID-19 и смертность от этого заболевания стали стремительно увеличиваться. В такой ситуации президент США Дональд Трамп объявил о намерении восстановления производства уже в мае. Из-за прекращения несрочных плановых операций многие американские больницы понесли серьезный ущерб, им приходится сокращать персонал для экономии расходов.