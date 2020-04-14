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14.04.2020 18:45
Рубрика: В мире

Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро

Текст: Александр Саможнев

Еврокомиссия обсуждает вопрос создания фонда реконструкции в 1,5 триллиона евро для содействия экономике ЕС, понесшей большие потери в результате пандемиии коронавируса.

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"Я вполне могу себе представить такую финансовую основу", - цитирует газета "Handelsblatt" заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. По словам чиновника, финансовой основой фонда должны стать облигации, "обеспеченные гарантией государств-членов". Окончательная сумма еще не определена. Однако Домбровскис оставил открытым принципиальный вопрос, являются ли планируемые европейские облигации теми самыми спорными евробондами, о которых страны-члены ЕС так и не договорились.

Фото: AFP
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Домбровскис также сообщил, что 24 апреля главы государств и правительств ЕС планируют по видеоконференции обсудить создание фонда реконструкции. По этому вопросу ожидается серьезная дискуссия.

Напомним, на прошлой неделе после трудных переговоров министры финансов ЕС договорились о формировании пакета помощи объемом не менее 500 миллиардов евро. Отдельные страны могут получить кредитные линии по линии Европейского стабилизационного механизма (ESM). Однако выпуск так называемых евробондов согласовать не удалось. Ответственность за облигации должны нести все страны ЕС, в том числе и Германия с высоким банковским рейтингом. Процентные ставки по кредитам могут быть ниже, что выгодно для государств, наиболее пострадавших от кризиса.

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