Европейских пенсионеров могут оставить дома до конца года

Население стран Европы все больше устает от многонедельного заточения в четырех стенах из-за карантинных мер против коронавируса и жаждет возвращения к нормальной жизни. Но для тех, кто постарше и уязвим перед COVID-19, изоляция, похоже, только началась, ведь их могут запереть по домам до конца года и даже дольше.

Такую инициативу озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что запирать пожилых людей дома придется в том случае, если не будет найдена вакцина от опасной инфекции. Она выразила надежду на то, что ученым удастся разработать ее до конца года. Но если нет... "Пока нет вакцины, нужно максимально ограничить контакты пожилых людей, - цитирует ее немецкое издание Bild. - Я знаю, что изоляция дается тяжело и давит, но это вопрос жизни и смерти, поэтому необходимо проявлять дисциплину". По ее словам, первыми свободу передвижения получат молодежь и дети, а старшему поколению и тем, у кого проблемная история болезни, придется запастись терпением. Какого-то конкретного возрастного порога чиновница, возраст которой 61 год, пока не обозначила.

Тем временем часть стран ЕС, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль, робко смягчают ограничения. Первопроходцами стали Австрия, Дания, Норвегия и Чехия. Причем некоторые начинают как раз с тех, кто помладше. В Дании уже на этой неделе учащиеся не старше 11 лет отправятся за парты, заработают детские сады. Премьер-министр Метте Фредериксен рассказала, что в школах будет проводиться тщательная уборка, но часть родителей не в восторге от этой идеи, полагая, что таким образом власти ставят опыты на их детях.

Первоочередное соблюдение карантина для пожилых - не редкость в других странах. Например, в Великобритании поначалу отказывались от поголовных ограничений, но гражданам старше 70 лет сразу предложили изолироваться на четыре месяца. В Германии, где карантин относительно мягкий, обязывающих мер для стариков нет. Но местный минздрав дал подробные рекомендации этой наиболее уязвимой категории, настоятельно посоветовав оставаться дома, не проводить время с внуками. Пожилые немцы отреагировали законопослушно и результат налицо - вся Европа говорит о "немецком чуде", ведь в ФРГ самая низкая смертность от коронавируса на континенте, а лица старше 80 лет составляют лишь 3 процента от заболевших, хотя их доля в населении - 7 процентов. Кроме того, средний возраст заболевших в ФРГ - около 45 лет, в то время как в Италии - 63 года.

Испания и Италия, где население с южным темпераментом и любовью к свежему воздуху и общению, до последнего отказывалось принимать угрозу COVID-19 всерьез, стали трагической иллюстрацией того, чем чревато несоблюдение карантина старшим поколением. В обеих странах смертность гораздо выше средней по миру, а госпитали переполнены.