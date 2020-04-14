ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения

Пока же ФАС проводит еженедельный мониторинг изменения нагрузки на сети связи, а также тарифов. "По состоянию на настоящий момент повышения тарифов не выявлено", - сообщил Голомолзин.
О том, что рост цен на услуги сотовых операторов будет выше прогнозируемого, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на опрос, проведенный TelecomDayli. Так, 38% респондентов из числа руководителей телекоммуникационных компаний заявили, что тарифы вырастут на 10-15%, 24% - полагают, что динамика превысит 20%. Только 13% допустили, что услуги мобильных операторов дорожать в ближайшее время не будут.
В конце 2019-го - начале 2020 года операторы "большой четверки" ("Билайн", "Мегафон", МТС, Tele2) уже пересмотрели расценки. Однако изменения коснулись лишь архивных тарифов.