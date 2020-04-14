ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в случае получения информации о намерении сотовых операторов повысить цены на свои услуги, проведет оценку обоснованности такого намерения. Об этом "Российской газете" заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Пока же ФАС проводит еженедельный мониторинг изменения нагрузки на сети связи, а также тарифов. "По состоянию на настоящий момент повышения тарифов не выявлено", - сообщил Голомолзин.

О том, что рост цен на услуги сотовых операторов будет выше прогнозируемого, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на опрос, проведенный TelecomDayli. Так, 38% респондентов из числа руководителей телекоммуникационных компаний заявили, что тарифы вырастут на 10-15%, 24% - полагают, что динамика превысит 20%. Только 13% допустили, что услуги мобильных операторов дорожать в ближайшее время не будут.

В конце 2019-го - начале 2020 года операторы "большой четверки" ("Билайн", "Мегафон", МТС, Tele2) уже пересмотрели расценки. Однако изменения коснулись лишь архивных тарифов.