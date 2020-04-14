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14.04.2020 12:46
Рубрика: Экономика

ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в случае получения информации о намерении сотовых операторов повысить цены на свои услуги, проведет оценку обоснованности такого намерения. Об этом "Российской газете" заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока же ФАС проводит еженедельный мониторинг изменения нагрузки на сети связи, а также тарифов. "По состоянию на настоящий момент повышения тарифов не выявлено", - сообщил Голомолзин.

Фото: istock
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О том, что рост цен на услуги сотовых операторов будет выше прогнозируемого, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на опрос, проведенный TelecomDayli. Так, 38% респондентов из числа руководителей телекоммуникационных компаний заявили, что тарифы вырастут на 10-15%, 24% - полагают, что динамика превысит 20%. Только 13% допустили, что услуги мобильных операторов дорожать в ближайшее время не будут.

В конце 2019-го - начале 2020 года операторы "большой четверки" ("Билайн", "Мегафон", МТС, Tele2) уже пересмотрели расценки. Однако изменения коснулись лишь архивных тарифов.

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