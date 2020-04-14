Конкурс завершен, "Дубль дв@" берет перерыв в фестивальных показах, чтобы жюри могло определиться с лауреатами. Вечером в среду на нашем сайте, как и в день открытия, в 20 часов по московскому времени пройдет видеоверсия церемонии закрытия, где будут объявлены результаты конкурса и вы встретитесь с новыми лауреатами. А в четверг в традиционном премиальном показе повторно пройдут фильмы и спектакли, награжденные призами фестиваля. Их можно будет смотреть, как всегда, в течение всего дня с полуночи до полуночи.

А пока обратимся к одному из главных событий года - к юбилею великой Победы. Сегодня у нас - день памяти о тех, кто отдавал свои жизни во имя будущего своей страны. О героях великой войны. О том, что такое для людей война.

Архивы Госфильмофонда любезно предоставили нам два документальных фильма.

"День войны" - уникальный эксперимент, проведенный в 1942-м. 160 кинооператоров сняли для этого фильма свои сюжеты о том, что в этот день 13 июня происходило на фронте и в тылу. Снимали в Крыму и в Заполярье, на Северо-Западном фронте. Эмиль Гилельс играет Рахманинова для военных летчиков прямо на поле прифронтового аэродрома. Подводники Балтфлота, осажденный Ленинград на 286-й день блокады... Съемки, ставшие теперь уникальными историческими документами. Этот фильм вышел на экраны СССР в 1942-м, затем был показан в странах-союзниках - Великобритании, США. Картина содержит все типичные для времени идеологические штампы, но в ней лица тех, кто защищал страну, ее реальные герои.

Второй фильм - об одном из тех, кто снимал этот день 1942-го, о фронтовом кинооператоре Владимире Сущинском. Его работа - тоже человеческий и профессиональный подвиг.

А кроме этих архивных лент, мы впервые показываем фрагмент современного фильма "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, члена нашего жюри. Это его новый фильм, он готов к выпуску на экраны, но премьера по понятным причинам отложена до лучших времен. Мне посчастливилось увидеть эту картину, и для меня она встала в ряд таких незабываемых фильмов о войне, как "Иди и смотри" Элема Климова. Это первая в кино попытка показать блокаду Ленинграда в ее первую, самую тяжелую зиму 42-го, когда городом безраздельно владели мороз и голод, а редкие прохожие на заваленном снегом Невском были подобны привидениям. Образ этой зимы сохранился только в дневниках блокадников, в книгах Ольги Берггольц и Даниила Гранина. Ни фото, ни кинодокументов нет: не было электричества, операторы сдали свои камеры. Только воспоминания. Сюжет взят у Ольги Берггольц: потеряв мужа, героиня идет через весь город повидать отца - и умереть.

- Как вспоминают блокадники, к боли можно привыкнуть, к голоду - никогда, - рассказывает режиссер. - Кто не голодал - ничего про себя не знает. Не знает, как поведет себя в таком состоянии. Каждая клетка организма - кости, мышцы, нервы - кричит: накорми меня! В этом состоянии очень сложно остаться человеком. И то, что большинство ленинградцев остались людьми, - невероятный подвиг духа.

Только три минуты большого фильма "Блокадный дневник". Вряд ли вы сумеете их забыть. Они о том, что вынес наш народ в войну, как он выстоял и чего стоила та великая Победа.

Из отзывов зрителей

"Его дочь"

Чистый, красивый, добрый фильм. Глаз не оторвать от пейзажей бескрайнего Севера. Сколько мудрости в этом фильме - и житейской, и природной... Способности удивляться каждому мгновению и радоваться, как хороша жизнь во всех ее проявлениях, ненавязчиво учит нас автор. Испытала огромное наслаждение и всей душой приняла эту картину.

Тамара Рыффа

"Соло"

Врачи верны клятве Гиппократа! Тема короткометражки - как раз в тему нынешней эпидемии коронавируса... Сегодня наши врачи совершают подвиг, как Луи Пастер из Парижа, Мешалкин из Новосибирска, Амосов из Киева, Махтал из Якутска!.. Спасибо врачам. Святые профессии - Врачей, Учителей! Подвиг продолжается. Жизнь продолжается!

Павел Васильев