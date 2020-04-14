Фигуристка Загитова ответила хейтерам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к критическим комментариям в свой адрес.

Приостановившая карьеру в прошлом году Загитова в интервью изданию Cosmopolitan рассказала о том, как она реагирует на критику в свой адрес, вспомнила о временах, когда в семье не было денег, и рассказала о том, дружат ли друг с другом фигуристки-одиночницы.

Загитова призналась, что в первое время критика со стороны хейтеров ее раздражала.

"Сначала я пыталась не обращать внимания на комментарии хейтеров. Но в моменты, когда случался неудачный старт, они все равно проскакивали. Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, и мне самой хотелось выступить удачно. Первое время меня это очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься", - рассказала она.

Загитова также призналась, что среди фигуристок-одиночниц у нее нет подруг.

"Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями - у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени", - рассказала Загитова.

По словам Загитовой, в детстве в ее семье не на все хватало денег, поэтому в родном Ижевске она усиленно тренировалась, чтобы перевезти семью в Москву.

"Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на занятия на другой конец Москвы, выходила в семь утра, а возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок", - рассказала олимпийская чемпионка.