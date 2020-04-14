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Фото: "Тормунд" из "Игры престолов" победил коронавирус

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    14.04.2020, 13:37
Текст:   Олег Усков

41-летний норвежский актер и режиссер Кристофер Хивью, одним из первых в артистической среде сообщивший, что подцепил новый коронавирус, и ушедший с супругой в самоизоляцию, объявил сегодня, что теперь они совершенно здоровы.

При этом призывая подписчиков не терять бдительности и проявлять ответственность.

"Мы полностью вылечились и теперь в добром здравии", - рапортует актер, разметив в Instagram фото с женой.

И поясняя, что по истечении этих недель у них уже нет никаких симптомов болезни. Которая, как признается "Великанья Смерть", протекала в легкой форме.

Далее Кристофер благодарит всех за слова поддержки, напоминает о важности мытья рук и о том, что нужно продолжать соблюдать дистанцию, заботясь об окружающих "в это странное время".

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