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14.04.2020 22:51
Рубрика: В мире

Госдеп США сообщил о первом случае смерти дипломата из головного офиса

Текст: Андрей Васильев

Государственный департамент США сообщил о первом смертельном случае среди сотрудников в своей штаб-квартире в Вашингтоне. В результате общее число погибших американских дипломатов в результате пандемии коронавируса достигло пяти, сообщает The Guardian.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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По словам Уильяма Уолтерса, заместителя начальника медицинского бюро госдепа, умерший "сгорел за выходные". Некоторое время назад он был госпитализирован, после того как тест на коронавирус дал положительный результат. При этом дипломат отсутствовал в госдепе более двух недель.

Уолтерс не представил каких-либо дополнительных подробностей, в том числе о том, в какой должности служил в государственном департаменте скончавшийся сотрудник, сославшись на вопросы конфиденциальности.

Между тем

Согласно данным университета Джона Хопкинса, ведущего онлайн-статистику зараженных и погибших от COVID-19, в мире по состоянию на 22.30 14 апреля заболели 1 978 225 и скончались от смертельного вируса 124 544 человек. С учетом того, что менее чем за сутки коронавирусом, по официальным данным, заболели более 50 тысяч человек, число зараженных уже к утру среды может превысить два миллиона.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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