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14.04.2020 14:10
Рубрика: Власть

Госдума одобрила законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Госдума одобрила в первом чтении очередной пакет законопроектов в поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- В нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации задача государства - оказать поддержку гражданам, семьям с детьми, помочь преодолеть проблемы бизнесу, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решения.

Один из принятых законопроектов направлен на поддержку семей, оказавшихся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы. Они смогут получить адресные пособия и выплаты без учета дохода за прошлый период. В том числе это касается пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как напомнил замглавы Минтруда Андрей Пудов, по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от 3 до 6 месяцев (в зависимости от вида пособия). А после принятия законопроекта выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Поддержан также пакет мер в помощь бизнесу. Одна из законодательных инициатив позволит предприятиям взять кредиты под гарантии государства - в первую очередь, для выплаты зарплаты работникам, а также на поддержку текущей деятельности предприятий, которые сегодня как никогда нуждаются в оборотных средствах. По словам главы Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, без механизма госгарантий возможность такой кредитной поддержки серьезно ограничена.

Другой законопроект направлен на облегчение налогового бремени для предприятий, которые приобретают средства индивидуальной защиты, оборудование и тесты для диагностики коронавируса. Они смогут снижать размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.

Фото: iStock
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"Данная мера позволит компаниям снизить затраты на обеспечение своих работников всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции, а также закупить необходимое медицинское оборудование для нуждающихся в этом больниц и поликлиник", - объяснил Вячеслав Володин.

Кроме того, поддержана инициатива, позволяющая регионам, на территории которых взимается курортный сбор, приостанавливать его взимание. Данные поправки позволят исключить ситуацию, когда поступления от курортного сбора отсутствуют, а регион продолжает платить за его администрирование.

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