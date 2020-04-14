Госдума одобрила законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

Госдума одобрила в первом чтении очередной пакет законопроектов в поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции

- В нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации задача государства - оказать поддержку гражданам, семьям с детьми, помочь преодолеть проблемы бизнесу, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решения.

Один из принятых законопроектов направлен на поддержку семей, оказавшихся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы. Они смогут получить адресные пособия и выплаты без учета дохода за прошлый период. В том числе это касается пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как напомнил замглавы Минтруда Андрей Пудов, по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от 3 до 6 месяцев (в зависимости от вида пособия). А после принятия законопроекта выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Поддержан также пакет мер в помощь бизнесу. Одна из законодательных инициатив позволит предприятиям взять кредиты под гарантии государства - в первую очередь, для выплаты зарплаты работникам, а также на поддержку текущей деятельности предприятий, которые сегодня как никогда нуждаются в оборотных средствах. По словам главы Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, без механизма госгарантий возможность такой кредитной поддержки серьезно ограничена.

Другой законопроект направлен на облегчение налогового бремени для предприятий, которые приобретают средства индивидуальной защиты, оборудование и тесты для диагностики коронавируса. Они смогут снижать размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.

"Данная мера позволит компаниям снизить затраты на обеспечение своих работников всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции, а также закупить необходимое медицинское оборудование для нуждающихся в этом больниц и поликлиник", - объяснил Вячеслав Володин.

Кроме того, поддержана инициатива, позволяющая регионам, на территории которых взимается курортный сбор, приостанавливать его взимание. Данные поправки позволят исключить ситуацию, когда поступления от курортного сбора отсутствуют, а регион продолжает платить за его администрирование.