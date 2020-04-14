Госдума одобрила в первом чтении запрет на комиссии при оплате ЖКУ

Законопроект внесли "единороссы" во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным после согласования такой меры с президентом. "Это такая квазинагрузка", - отозвался Владимир Путин в разговоре с депутатами. Идею также поддержал Центробанк.

Поправки запрещают взимать с граждан комиссию за перечисление не только платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но еще и пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы. Запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций.

Избиратели во время встреч с депутатами неоднократно обращались с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, отметил Вячеслав Володин, комментируя инициативу. "Это справедливо, - считает он, - ведь коммунальные платежи - обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми, такая комиссия - ощутимые дополнительные траты".

Один из авторов законопроекта - глава думских "единороссов" Сергей Неверов - рассказал, что комиссии составляют от 0,5% до 2%. Причем независимо от того, как совершается платеж - наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

Неверов также опроверг сообщения СМИ о внеплановом повышении тарифов ЖКХ вследствие реализации таких норм. "Это невозможно потому, что предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен", - отметил он.

Также "пугают" тем, что ресурсоснабжающие организации будут включать комиссии в тариф. Однако это напрямую запрещено постановлением правительства, которое вступает в силу в сентябре этого года, подчеркнул парламентарий.

Еще одна "страшилка" - банки перестанут обслуживать, поскольку понесут колоссальные потери, и "чуть ли не банковская система рухнет" из-за внесенного законопроекта.

- Есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счету стабильный остаток (а это выгодные клиенты для банка), - отметил Неверов. - Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают.

Как рассказал первый зампред Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, в 2018 году предприятия сферы ЖКХ выставили россиянам счета на суму 2,63 трлн рублей. Комиссия даже в один процент от этой суммы -26 млрд. А ведь один процент - это средняя комиссия, у крупных банков она иногда доходит до 3%. "Выбора платить или нет, у населения не существует", - подчеркнул депутат. Особенно обидно, когда с платежа в сто рублей берут сорок рублей комиссии - потому что это "минималка", объяснил он. То есть речь уже о 40% комиссии! Таким образом, общая сумма сборов с граждан гораздо больше 26 млрд рублей, подытожил Дивинский.

- Этот закон особенно необходим в нынешних непростых условиях в связи с распространением коронавируса, - подчеркнул он. - Мы должны помочь нашим гражданам сохранить их ресурсы.