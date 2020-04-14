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14.04.2020 13:28
Рубрика: Власть

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об изменениях в списке дней воинской славы и памятных дат. Днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Фото: ТАСС
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- Победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, - заявили в пояснительной записке авторы. Ими выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник, отметили авторы.

Установление 3 сентября в качестве Дня окончания Второй мировой войны, по оценке депутатов, символизирует "переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества".

Новые нормы направлены на укрепление исторических основ и патриотических традиций, а также сохранение исторической справедливости, указано в сопроводительных документах.

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