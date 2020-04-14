Госдума поддержала проект о выплатах семьям погибших военных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах членам семьи погибшего или пропавшего без вести военного.

Речь о выплате денежного довольствия за месяц, в котором он погиб (признан пропавшим без вести). Это те средства, которые причитались военнослужащему, но не были получены.

Помимо денежного довольствия, семье погибшего предлагается выдавать денежные компенсации вместо полагающегося военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

Кроме того, члены семьи должны будут получить выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

Как заявил глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов, вносимые изменения усилят социальную защищенность близких родственников погибших военных.