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14.04.2020 14:56
Рубрика: Власть

ГД приняла в первом чтении проект об упрощении получения гражданства РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий подать заявление на гражданство РФ без отказа от иностранного. Одобрены и другие нормы, упрощающие получение российских паспортов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соискатель гражданства РФ, согласно документу, не должен будет обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, вносятся коррективы в положения о "цензе оседлости".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Некоторым категориям иностранцев станет проще получить гражданство РФ

При подаче заявления на гражданство РФ не будет действовать требование о трехлетнем сроке нахождения в России. Не потребуется и подтверждать наличие законного источника средств к существованию. Эти нормы касаются совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей. А также иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Норма предлагается исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами нормами международного права, отметили в кабмине.

Также законопроектом предложено сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

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