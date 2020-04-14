ГД приняла в первом чтении проект об упрощении получения гражданства РФ

Соискатель гражданства РФ, согласно документу, не должен будет обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, вносятся коррективы в положения о "цензе оседлости".

При подаче заявления на гражданство РФ не будет действовать требование о трехлетнем сроке нахождения в России. Не потребуется и подтверждать наличие законного источника средств к существованию. Эти нормы касаются совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей. А также иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

Граждане Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана смогут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Норма предлагается исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами нормами международного права, отметили в кабмине.

Также законопроектом предложено сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.