Госдума создала комиссию по поддержке бизнеса на фоне коронавируса

Госдума на своем заседании одобрила создание комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от распространения коронавируса. В комиссию войдут представители всех думских фракций.

Председателем комиссии станет депутат Дмитрий Сазонов (ЕР).

Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложения, выработанные комиссией в итоге диалога с предпринимателями, будут передаваться правительству через координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

Члены комиссии вместе с профессиональным сообществом и представителями регионов будут работать над законодательным решением проблем, с которыми сегодня сталкивается бизнес, добавил спикер.

Он констатировал, что в нынешней ситуации серьезно пострадали все отрасли и сферы экономики, но в особенности - небольшие компании, жизнеспособность которых зависит от ежедневной выручки.

- Чтобы такие предприниматели могли продолжить свою работу и после введенного карантина, они должны знать, какие меры поддержки на них распространяются и куда нужно обращаться за помощью, - уточнил Володин.

По словам лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, комиссия займется сбором и анализом инициатив предпринимателей из регионов. Они будут отрабатываться в первую очередь с "Опорой России" и "Деловой Россией", а также с другими деловыми объединениями.

Для поддержки малого и среднего бизнеса принято уже много мер, напомнил парламентарий.

- Но, тем не менее, они имеют наименьший запас прочности, так как вкладывают практически все свои средства в оборот, - добавил парламентарий. - Поддержать малое и среднее предпринимательство - значит поддержать наиболее инициативных граждан, тех, кто двигает экономику и общество вперед. От того, как они переживут этот период, во многом зависит то, как быстро мы сможем восстановиться.