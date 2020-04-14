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14.04.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

ГП поручила выяснить, как букмекеры попали в системообразующие предприятия

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения ряда предприятий в список системообразующих хозяйствующих субъектов, которые могут получить государственную помощь в условиях пандемии.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время мониторинга состояния законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании государственной поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса, была получена информация о включении в перечень системообразующих предприятий - букмекерских компаний.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как напомнили в Генпрокуратуре, внесение организаций в данный перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что имеет особую актуальность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В этой связи прокуратура поручила Минэкономразвития, которое отвечает за формирование этого списка, не только дать правовую оценку включения в него отдельных компаний, но и разработать новые критерии его составления.

Как стало известно, в первоначальный перечень вошли 646 компаний и предприятий, в том числе букмекерская компания "Фонбет". Сейчас это список уже перерабатывается.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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